Upplifun gesta við Skógafoss verði margfalt betri Oddur Ævar Gunnarsson skrifar 1. desember 2025 12:03 Anton Kári Halldórsson sveitarstjóri Rangárþings eystra. Magnús Hlynur Sveitarstjóri Rangárþings eystra segir leiðsögumenn ekki þurfa að hafa áhyggjur af aðgengi að Skógafossi en nýtt bílastæði hefur verið tekið í notkun. Það er utan friðlýsts svæðis og fjær fossinum en eldra bílastæðið sem verður lokað þann 1. janúar. Greint var frá því á Vísi í gær að tekið hefur verið til notkunar nýtt bílastæði við Skógafoss á Suðurlandi. Steinar Sveinsson leiðsögumaður til margra ára lýsti yfir miklum áhyggjum af hinu nýja bílastæði, þar sem það er fjær fossinum en gamla bílastæðið sem verður alfarið lokað fyrir gestum á nýju ári. Slíkt væri í bígerð á fleiri stöðum líkt og við Seljalandsfoss og sagði Steinar þetta geta haft mikil áhrif á skipulagðar rútuferðir og gæti færð á veturna komið í veg fyrir að sumir ferðamenn gætu gengið að fossinum. Anton Kári Halldórsson sveitarstjóri Rangárþings eystra segir leiðsögumenn ekki þurfa að örvænta. Aðgengið verði betra „Ég hef bara engar áhyggjur af þessu. Við erum búin að útbúa glæsileg bílastæði og með góðri þjónustu. Stígagerð verður betrumbætt til muna þannig það verður alltaf mjög gott aðgengi á góðum stígum alla leið heim að fossi. Aðgengi fyrir fatlaða og aðgengi fyrir alla." Hann segir að vegalengdin frá nýja bílastæðinu að Skógafossi séu ekki nema 500 metrar. „Þannig ég hef engar áhyggjur af því að það sé verið að hefta aðgengi heldur erum við að gefa fossinum og náttúruvættinu, friðlýsta náttúruvættinum Skógafossi hátt undir höfuð, að því við erum í rauninni að gera afturkræfar allar framkvæmdir innan friðlýsta svæðisins." Næsta vor fari sveitarfélagið af stað með Náttúruverndarstofnun í aðgerðir við að græða upp gamla bílastæðið og koma umhverfi þar í náttúrulegt horf. „Upplifun gesta á Skógafossi verður orðin bara margfalt betri heldur en að vera í einhverju rútukraðaki á malarbílaplani. Núna bara þegar fólk stígur út úr bílnum sínum eða rútunni kemst það á góða stíga og getur notið náttúruvættisins Skógafoss." Ferðaþjónusta Rangárþing eystra