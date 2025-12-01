Neyddur á dráttinn en vill frekar sófann og nammi Sindri Sverrisson skrifar 1. desember 2025 09:35 Ståle Solbakken stýrði Noregi til afar öruggs sigurs í undanriðli fyrir HM í fótbolta. Liðið verður því loksins með á stærsta sviðinu, eftir tæplega 28 ára bið. Getty Norðmenn eru á leið á HM karla í fótbolta í fyrsta sinn á þessari öld og því fylgja ákveðnar skyldur. Landsliðsþjálfari Norðmanna, Ståle Solbakken, er síður en svo hrifinn af því að þurfa að mæta á HM-dráttinn á föstudaginn, þegar í ljós kemur hvernig riðlarnir munu líta út næsta sumar. Solbakken sendir jafnan aðstoðarmann sinn Brede Hangeland á slíka viðburði en verður að mæta sjálfur til Washington, sjá hvaða lið verða mótherjar Noregs og sjálfsagt svara spurningum fjölmiðla. „Ég hata þetta. Brede Hangeland hefur séð um alla drætti hingað til. Þjóðadeildina, undankeppni EM, Brede hefur séð um þetta allt. Hann langar í raun mikið til að vera með í þessu og við vorum sammála um að hann skyldi fara, en í þetta sinn er engin undankomuleið. Aðalþjálfarinn verður að mæta,“ sagði Solbakken í hlaðvarpsþætti NRK, Bakrommet. Solbakken hlakkar sem sagt ekki beinlínis til þess að mæta og spjalla við fólk í Kennedy Center á föstudaginn. „Ég hef aldrei verið hrifinn af þessu. Í fyrsta lagi er ég ömurlegur í yfirborðslegu spjalli. Í öðru lagi hef ég engan sérstakan áhuga á þessu. Bara alls ekki. Ég myndi eiginlega frekar vilja liggja í sófanum með bland í poka og Pepsi Max og horfa á dráttinn, í staðinn fyrir að sitja í þessum sal. En þannig verður það ekki“ sagði Solbakken sem reyndi að sleppa við að fara: „Ég hef reynt allt, og Hangeland vill þetta virkilega, en það var algjört „no-go“ í þetta skiptið.“ HM 2026 í fótbolta Mest lesið Reiður eftir ásakanir um svindl: „Hversu heilalaus þarftu að vera?“ Formúla 1 Kolbeinn enn ósigraður eftir að hafa rotað Martinez Sport „Stór nöfn“ sáu Kolbein rifbeinsbrjóta Martinez Sport Útskýrði af hverju hann valdi ekki Salah í fyrsta sinn Enski boltinn Sjáðu mörkin og allt það helsta úr enska boltanum í gær Fótbolti Felldi félaga sinn úr íslenska U19-landsliðinu Handbolti Paquetá kallar eftir stuðningi frá enska knattspyrnusambandinu Fótbolti Sú besta kláraði æfingu fótbrotin og óvissa um leikinn við Ísland Fótbolti Neyddur á dráttinn en vill frekar sófann og nammi Fótbolti Litli bróðir Stephen Curry til Golden State Körfubolti Fleiri fréttir Neyddur á dráttinn en vill frekar sófann og nammi Útskýrði af hverju hann valdi ekki Salah í fyrsta sinn Sú besta kláraði æfingu fótbrotin og óvissa um leikinn við Ísland Sjáðu mörkin og allt það helsta úr enska boltanum í gær Sjáðu allar bestu vörslur umferðarinnar Paquetá kallar eftir stuðningi frá enska knattspyrnusambandinu Leik Ajax og Groningen aflýst vegna óhóflegrar flugeldanotkunar Ágúst Eðvald heim í Þór Viking norskur meistari í fyrsta sinn síðan 1991 Sjáðu fíflaganginn hjá Paquetá: Fékk tvö gul með 54 sekúndna millibili Enn einn sigur Villa og Mávarnir á flugi Sanngjarnt jafntefli niðurstaðan Fyrsta deildarmark Isaks kom í langþráðum sigri „Mikilvægi Zirkzee fólst ekki bara í markinu“ Endurkomusigur United á Selhurst Park Sjáðu skallamark Andra Lucasar gegn Wrexham Segir að Dorgu sé að farast úr stressi í hvert sinn sem hann fær boltann Messi og félagar í úrslit MLS í fyrsta sinn Sjáðu endurkomusigur Sunderland og öll mörk gærdagsins Everton engin fyrirstaða fyrir Newcastle Sanngjarn sigur gestanna frá Fulham Íslendingalið Norrköping féll með skömm Andri Lucas á skotskónum í svekkjandi jafntefli Fjórir sigrar í röð hjá Börsungum Atli Sigurjónsson heim í Þór Ótrúleg endurkoma Sunderland og Igor Thiago hetja Brentford Mikael Egill lagði upp sigurmark Genoa Framlengir við Breiðablik og nálgast fimm hundruð leikina Foden kom City á beinu brautina á ný Palmer klár eftir að hafa tábrotnað heima hjá sér Sjá meira