Viking norskur meistari í fyrsta sinn síðan 1991 Siggeir Ævarsson skrifar 30. nóvember 2025 18:28 Það var mikið um dýrðir á vellinum í leikslok enda 34 ár frá síðasta titli Viking frá Stafangri tryggði sér norska meistaratitilinn í knattspyrnu í dag í lokaumferð deildarinnar en liðið var í harði baráttu við ríkjandi meistara Bodo/Glimt um titilinn. Viking var með pálmann í höndunum í síðustu umferðunum eftir að Bodo/Glimt missteig sig og tapaði gegn Våleranga í byrjun nóvember. Liðin voru hnífjöfn í toppbaráttunni og í algjörum sérflokki í raun. Einu stigi munaði á liðunum fyrir lokaumferðina og þau gerðu sér bæði lítið fyrir og skoruðu fimm mörk hvort. Viking lagði Vålerange 5-1 og Bodo/Glimt vann Fredrikstad 5-0. Úrslitin þýða að Viking er norskur meistari, stigi á undan Bodo/Glimt. Þetta er fyrsti meistaratitill Viking í 34 ár, eða síðan 1991. Bodo/Glimt hefur haft góð tök á deildinni síðustu ár og hafði unnið fjóra af síðustu fimm titlum fyrir tímabilið í ár.