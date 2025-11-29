Fjórir sigrar í röð hjá Börsungum

Barcelona er komið á topp spænsku úrvalsdeildarinnar eftir 3-1 sigur á Alavés í dag en þetta var fjórði sigurleikur Barcelona í deildinni í röð.
Pablo Ibáñez kom gestunum yfir með marki strax á 1. mínútu en Yamal jafnaði metin á 8. mínútu og Dani Olmo kom Barcelona svo yfir á 26. mínútu.
Heimamenn sóttu af miklum þunga í seinni hálfleik en uppskáru ekki mark fyrr en 93. mínútu þegar Olmo skoraði aftur, í þetta skiptið eftir undirbúning frá Yamal.
Sigurinn fleytir Barcelona á topp deildarinnar með 34 stig eftir 14 umferðir. Real Madrid er tveimur stigum á eftir en liðið hefur gert tvö jafntefli í röð. Það getur þó orðið breyting á á morgun þegar liðið sækir Girona heim.