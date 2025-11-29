Nýja mathöllinn Garðurinn opnaði í Smáralind í viðbyggingu við verslunarmiðstöðina. Nafnið er vísun í mathöll sem áður var þar til húsa.
Í mathöllinni eru þrettán veitingastaðir, sumir sem hafa áður komið við sögu Smáralindar líkt og Serrano, Subway og Sbarro, en aðrir nýir líkt og Djúsí sushi, La Trattoria og hjá Höllu.
Svæðið var hannað af Basalt ARkitektum og rúmar tæplega sex hundruð gesti. Í fréttatilkynningu frá Smáralind segir að áhersla var lögð áð að skapa hlýlegt veitingasvæði þar sem fólki líður vel.
Nafnið Garðurinn er vísun í mathöll sem var áður til húsa í Smáralind sem hét Vetrargarðurinn.
„Þar verður hugguleg stemning með reglulegum uppákomum á kvöldin,“ er haft eftir Söndru Arnardóttur, markaðsstjóra Smáralindar, í tilkynningunni.
„Með tilkomu Garðsins verður veitingaúrval Smáralindar fjölbeyttara og betra en nokkru sinni fyrr. Nú geta gestir notið matar og drykkja í glæsilegu umhverfi og setið fram eftir kvöldi í góðum félagsskap.“