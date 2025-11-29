Victor Edvardsen, leikmaður Go Ahead Eagles, hefur beðist afsökunar á að hafa gert grín að nefi Angelos Stiller, leikmanns Stuttgart, í leik liðanna í Evrópudeildinni.
Stuttgart vann leikinn í Deventer í Hollandi, 0-4. Edvardsen kom inn á sem varamaður á 71. mínútu og þremur mínútum seinna fékk hann gult spjald fyrir að gera grín að nefstærð Stillers.
Go Ahead Eagles sektaði Edvardsen um fimm hundruð evrur og leikmaðurinn hefur nú beðist afsökunar.
„Ég vil biðjast afsökunar á framkomu minni í gær [í fyrradag]. Orð féllu sem eiga ekki heima á fótboltavelli. Eftir leikinn fór ég inn í búningsklefa Stuttgart og baðst afsökunar. Ég er fyrirmynd og hegðaði mér ekki í samræmi við það,“ sagði Edvardsen.
Leikurinn hefur dregið frekari dilk á eftir sér en Go Ahead Eagles fordæmdi framkomu stuðningsmanna Stuttgart fyrir og eftir leikinn og meðan á honum stóð.
„Framkoma þýsku stuðningsmannanna var óásættanleg og á ekki heima á fótboltavelli. Fyrir vikið þurfti öryggisgæslan að grípa inn í,“ sagði í yfirlýsingu frá hollenska félaginu.
Stuttgart kvartaði aftur á móti til Knattspyrnusambands Evrópu, UEFA, yfir meðferð hollensku lögreglunnar á stuðningsmönnum liðsins.
Stuttgart er í 12. sæti Evrópudeildarinnar en Go Ahead Eagles í 27. sætinu.