Margaldur meistari í bæði franska boltanum og enska boltanum er að stofna baráttusamtök fyrir einstæðar mæður í Kanada.
Kadeisha Buchanan er varnarmaður ensku meistaranna í Chelsea og hefur auk þess spilað 154 landsleiki fyrir Kanada.
Hún nýtir eigin reynslu af því að alast upp á heimili með einstæðu foreldri til að hjálpa öðrum.
Kanadíska landsliðskonan, sem ólst upp með sex systrum, varð vitni að fjárhagslegum erfiðleikum móður sinnar við að ala upp fjölskylduna eina. Nú er Buchanan að stofna sjóð til að styðja einstæðar mæður og dætur þeirra við að fá auðveldari aðgang að tækifærum í fótbolta.
Þessi þrítuga knattspyrnukona er ein af fjórtán konum í fótbolta á heimsvísu sem FIFA hefur valið til að taka þátt í nýrri áætlun um samfélagsleg áhrif. Hver leikmaður hefur lagt fram verkefni sem miðar að því að skapa jákvæðar breytingar í kvennaknattspyrnu og fær 25 þúsund dollara í upphafsstyrk ásamt faglegum stuðningi og viðbótarúrræðum. Það jafngildir meira en þremur milljónum íslenskra króna.
Tillaga Buchanan beinist að því að veita styrki fyrir samgöngur, skráningargjöld og búninga, auk ókeypis miða á leiki og viðburði kanadíska landsliðsins. Sjóðurinn hennar verður settur á laggirnar í janúar og fyrstu æfingabúðirnar eru áætlaðar í apríl.
Buchanan segir að hvatning hennar komi beint frá uppeldi hennar. „Fótboltinn var alltaf mitt athvarf,“ útskýrði hún og minntist erfiðleikanna við að alast upp í félagslegu húsnæði á bótum á meðan móðir hennar vann hörðum höndum að því að framfleyta fjölskyldunni. Hún vill að framtak hennar fjarlægi fjárhagslegar hindranir svo börnum líði ekki óþægilega við að biðja um hjálp bara til að geta spilað.
Áætlunin, sem er undir stjórn Sarai Bareman, yfirmanns kvennaknattspyrnu hjá FIFA, og Jill Ellis, yfirmanns knattspyrnumála, nær til leikmanna á borð við Alessiu Russo, Khadija Shaw og Mary Earps. Hver þátttakandi einbeitir sér að mismunandi málefnum, allt frá stuðningi eftir meiðsli til leiðtogaþróunar.
FIFA áformar að gera áætlunina að árlegu tækifæri og gefa nýjum leikmönnum kost á að hafa þýðingarmikil áhrif bæði innan og utan vallar.
Kadeisha Buchanan hefur verið mjög sigursæl á ferli sínum. Hún hefur unnið þrjá Englandsmeistaratitla með Chelsea og varð einnig fimm sinnum franskur meistari með Olympique Lyonnais. Með Lyon vann hún einnig Meistaradeildina fimm sinnum þar af tvisvar sinnum með Söru Björk Gunnarsdóttur.