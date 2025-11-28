Man United vill að nýr Old Trafford verði klár fyrir HM kvenna Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 28. nóvember 2025 23:00 Knattspyrnusambönd Englands, Írlands, Skotlands og Wales vilja halda saman HM kvenna 2035. @wembleystadium Manchester United ætlar að byggja nýjan leikvang og félagið hefur nú sett sér tímamörk í að klára byggingu hans. Forráðamenn United hafa staðfest að félagið vilji að endurgerður Old Trafford verði tilbúinn í tæka tíð til að hýsa heimsmeistaramót kvenna árið 2035. Knattspyrnusambönd Englands, Írlands, Skotlands og Wales lögðu formlega fram sameiginlegt tilboð sitt til FIFA um að halda HM 2035 á föstudag, þótt það hafi þegar verið nánast staðfest að þau myndu halda mótið þar sem þau voru einu umsækjendurnir. Í mars tilkynnti United áform sín um að yfirgefa Old Trafford, heimavöll sinn í meira en hundrað ár, og flytja á nýjan hundrað þúsund sæta leikvang. Nú hefur verið sett tímalína fyrir þann leikvang, en hann er á lista yfir mögulega keppnisstaði fyrir HM kvenna 2035. View this post on Instagram A post shared by Sky Sports Football (@skysportsfootball) Nýr hundrað þúsund sæta leikvangur Man United yrði sá stærsti í Bretlandi og líklegur til að hýsa úrslitaleikinn. „Samkvæmt fyrstu áætlunum gæti þetta orðið virkilega spennandi,“ sagði Mark Bullingham, framkvæmdastjóri enska knattspyrnusambandsins, við fréttamenn. „Ef þeir verða byggðir viljum við að sjálfsögðu hafa þá með í mótinu, svo það væri rétt, ef litið er tíu ár fram í tímann, að hafa bestu leikvangana sem landið hefur upp á að bjóða.“ Fyrirhugaði leikvangur yrði stærri en Wembley og þar með sá stærsti í Bretlandi. Collette Roche, framkvæmdastjóri rekstrarsviðs Manchester United, sagði: „Metnaður okkar er að byggja nýjan hundrað þúsund sæta leikvang sem hentar til að hýsa stærstu alþjóðlegu fótboltaleikina.“ „Þetta verður hluti af víðtækari endurnýjun á svæðinu í kringum Old Trafford, með víðtækum ávinningi fyrir nærsamfélagið, Stór-Manchester og nærliggjandi svæði.“ HM 2027 í Brasilíu Mest lesið Þurfti að ýta þjálfaranum af sér þegar hún kom í mark Sport Liðsfélagi Sveindísar opnar sig: Skammast mín og er skíthrædd Fótbolti Stórkostlegur sigur strákanna á Ítalíu Körfubolti Uppgjörið: Serbía - Ísland 27-26 | Hársbreidd frá stigi eftir frábæra endurkomu Handbolti „Mér finnst þetta vera hræðilegt“ Handbolti Sterkasta kona heims svipt titlinum þegar í ljós kom að hún fæddist karlkyns Sport Aron Jó leystur undan samningi hjá Val Íslenski boltinn Scholes sakar Slot um virðingarleysi og að hann fái það í bakið núna Enski boltinn Engin naglalögregla á HM kvenna en nýjar reglur um neglur Handbolti Liverpool-krísan stækkar og stækkar eftir stórtap á Anfield Fótbolti Fleiri fréttir Man United vill að nýr Old Trafford verði klár fyrir HM kvenna Elísabet stýrði Belgum til sigurs KSÍ skiptir um mótakerfi og smíðar nýjan vef Íranar fengu enga hjálp frá Infantino og sniðganga HM-dráttinn Damir Muminovic til Grindavíkur Real hafi misst áhugann á slökum Konaté Sjáðu bestu mörkin: Klókur Kanu og eitraður Essien Rautt spjald gegn Íslandi rifjað upp eftir tal um „sérmeðferð“ Ronaldos Skoraði á móti Arsenal og semur nú við Vestra Segja þetta ekki sanngjarnt og að þetta yrði bara farsi Dæmdu forsetann og alla leikmenn í bann Segir Slot hafa viku til þess að bjarga starfi sínu Fantasýn: Eyjólfur Sverris pakkar fjölskyldunni saman Scholes sakar Slot um virðingarleysi og að hann fái það í bakið núna Slot hefur ekki áhyggjur af því að vera rekinn Ágúst Orri: Þeir nenntu ekki að mæta í mínus þremur Mark dæmt af Alberti í tapleik í Sambansdeildinni Blikar fyrstir til að ná stigi á móti Loga og félögum Lykilmaður Bayern ekki hrifinn af Arsenal þrátt fyrir tapið í gær Hákon lagði upp tvö í sigri Lille en Íslendingaliðið á toppnum tapaði Vestramenn sækja son sinn suður Knattspyrnukona í Íslendingaliðinu hreinsuð af öllum ásökunum Van Dijk forðaðist fréttamenn eftir leik Liðsfélagi Viktors fékk hótanir og hatursfull skilaboð Einn fljótasti leikmaður Bestu deildarinnar orðinn Þróttari Sjáðu Barry vinna fjórtán skallaeinvígi gegn Man. Utd og setja met Verðið á Rice sjaldan rætt: „Þá veistu að þú ert að gera eitthvað rétt“ Skipulagt lið sem hefur ekki fengið á sig mark „Ég er mikill unnandi Loga“ Aron Jó leystur undan samningi hjá Val Sjá meira