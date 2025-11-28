Fótbolti

Man United vill að nýr Old Trafford verði klár fyrir HM kvenna

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Knattspyrnusambönd Englands, Írlands, Skotlands og Wales vilja halda saman HM kvenna 2035.
Manchester United ætlar að byggja nýjan leikvang og félagið hefur nú sett sér tímamörk í að klára byggingu hans.

Forráðamenn United hafa staðfest að félagið vilji að endurgerður Old Trafford verði tilbúinn í tæka tíð til að hýsa heimsmeistaramót kvenna árið 2035.

Knattspyrnusambönd Englands, Írlands, Skotlands og Wales lögðu formlega fram sameiginlegt tilboð sitt til FIFA um að halda HM 2035 á föstudag, þótt það hafi þegar verið nánast staðfest að þau myndu halda mótið þar sem þau voru einu umsækjendurnir.

Í mars tilkynnti United áform sín um að yfirgefa Old Trafford, heimavöll sinn í meira en hundrað ár, og flytja á nýjan hundrað þúsund sæta leikvang.

Nú hefur verið sett tímalína fyrir þann leikvang, en hann er á lista yfir mögulega keppnisstaði fyrir HM kvenna 2035.

Nýr hundrað þúsund sæta leikvangur Man United yrði sá stærsti í Bretlandi og líklegur til að hýsa úrslitaleikinn.

„Samkvæmt fyrstu áætlunum gæti þetta orðið virkilega spennandi,“ sagði Mark Bullingham, framkvæmdastjóri enska knattspyrnusambandsins, við fréttamenn.

„Ef þeir verða byggðir viljum við að sjálfsögðu hafa þá með í mótinu, svo það væri rétt, ef litið er tíu ár fram í tímann, að hafa bestu leikvangana sem landið hefur upp á að bjóða.“

Fyrirhugaði leikvangur yrði stærri en Wembley og þar með sá stærsti í Bretlandi.

Collette Roche, framkvæmdastjóri rekstrarsviðs Manchester United, sagði: „Metnaður okkar er að byggja nýjan hundrað þúsund sæta leikvang sem hentar til að hýsa stærstu alþjóðlegu fótboltaleikina.“

„Þetta verður hluti af víðtækari endurnýjun á svæðinu í kringum Old Trafford, með víðtækum ávinningi fyrir nærsamfélagið, Stór-Manchester og nærliggjandi svæði.“

HM 2027 í Brasilíu

