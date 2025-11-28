Innlent

Ein­hleypir lík­legri til að leggja sig á daginn

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Heilt yfir segjast fleiri konur en karlar leggja sig á daginn samkvæmt nýrri könnun Prósents.
Um fjórðungur þjóðarinnar leggur sig vikulega eða oftar og þeir sem eru einhleypir eru líklegri til að taka lúr á daginn en fólk sem er í sambúð eða hjónabandi. Þá eru tekjulægri líklegri til að leggja sig en þau sem hafa hærri tekjur og yngra fólk er einnig líklegra en eldra til að fá sér blund á daginn. Hins vegar segjast 36% þjóðarinnar aldrei leggja sig á daginn.

Þetta er meðal niðurstaðna netkönnunar Prósents sem gerð var dagana 3. til 17. nóvember, en spurt var „hversu oft eða sjaldan leggur þú þig á daginn?“ Nítján hundruð einstaklingar voru í úrtaki og var svarhlutfall 51%.

„24% þjóðarinnar segist leggja sig vikulega eða oftar, 18% mánaðarlega eða nokkrum sinnum á mánuði, 22% sjaldnar en mánaðarlega og 36% leggja sig aldrei á daginn,“ segir meðal annars um niðurstöður könnunarinnar í tilkynningu frá Prósent.

Athygli vekur einnig að samkvæmt niðurstöðum leggja þau sig frekar sem eiga fá eða engin börn. Þau sem eiga tvö eða fleiri börn leggja sig síður á daginn en þau sem eiga ekkert eða eitt barn. Myndirnar hér að neðan sýna betur hvernig svör dreifðust eftir ólíkum breytum, svo sem aldri, hjúskaparstöðu og tekjum.

Svona dreifðust öll svör í heildina.

24% prósent þjóðarinnar segjast leggja sig í hverri viku.Prósent

Karlar eru líklegri en konur til að segjast aldrei leggja sig.

Lítill munur var á svörum kynjanna, fyrir utan að karlar eru öllu líklegri til að leggja sig aldrei.Prósent

Svona dreifðust svörin eftir hjúskaparstöðu.

Nokkur munur var á svörum eftir því hvort fólk er í sambúð eða hjónabandi eða ekki.Prósent

Næsta mynd sýnir hvernig svör dreifðust eftir tekjum.

Fólk í hópi hinna tekjuhærri virðist leggja sig sjaldnar.Prósent

Og svona dreifðust svörin eftir aldri fólks og fjölda barna. 

34 ára og yngri leggja sig ögn meira en hinir eldri.Prósent
Fólk sem á aðeins eitt barn virðist leggja sig oftar en aðrir.Prósent
