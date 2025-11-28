Einhleypir líklegri til að leggja sig á daginn Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 28. nóvember 2025 09:09 Heilt yfir segjast fleiri konur en karlar leggja sig á daginn samkvæmt nýrri könnun Prósents. Getty Um fjórðungur þjóðarinnar leggur sig vikulega eða oftar og þeir sem eru einhleypir eru líklegri til að taka lúr á daginn en fólk sem er í sambúð eða hjónabandi. Þá eru tekjulægri líklegri til að leggja sig en þau sem hafa hærri tekjur og yngra fólk er einnig líklegra en eldra til að fá sér blund á daginn. Hins vegar segjast 36% þjóðarinnar aldrei leggja sig á daginn. Þetta er meðal niðurstaðna netkönnunar Prósents sem gerð var dagana 3. til 17. nóvember, en spurt var „hversu oft eða sjaldan leggur þú þig á daginn?“ Nítján hundruð einstaklingar voru í úrtaki og var svarhlutfall 51%. „24% þjóðarinnar segist leggja sig vikulega eða oftar, 18% mánaðarlega eða nokkrum sinnum á mánuði, 22% sjaldnar en mánaðarlega og 36% leggja sig aldrei á daginn,“ segir meðal annars um niðurstöður könnunarinnar í tilkynningu frá Prósent. Athygli vekur einnig að samkvæmt niðurstöðum leggja þau sig frekar sem eiga fá eða engin börn. Þau sem eiga tvö eða fleiri börn leggja sig síður á daginn en þau sem eiga ekkert eða eitt barn. Myndirnar hér að neðan sýna betur hvernig svör dreifðust eftir ólíkum breytum, svo sem aldri, hjúskaparstöðu og tekjum. Svona dreifðust öll svör í heildina. 24% prósent þjóðarinnar segjast leggja sig í hverri viku.Prósent Karlar eru líklegri en konur til að segjast aldrei leggja sig. Lítill munur var á svörum kynjanna, fyrir utan að karlar eru öllu líklegri til að leggja sig aldrei.Prósent Svona dreifðust svörin eftir hjúskaparstöðu. Nokkur munur var á svörum eftir því hvort fólk er í sambúð eða hjónabandi eða ekki.Prósent Næsta mynd sýnir hvernig svör dreifðust eftir tekjum. Fólk í hópi hinna tekjuhærri virðist leggja sig sjaldnar.Prósent Og svona dreifðust svörin eftir aldri fólks og fjölda barna. 34 ára og yngri leggja sig ögn meira en hinir eldri.Prósent Fólk sem á aðeins eitt barn virðist leggja sig oftar en aðrir.Prósent Skoðanakannanir Svefn Mest lesið „Ísland þarf að vakna“ Innlent Jói Fel ekki meðal umsækjenda á Litla-Hrauni Innlent Álitin annars flokks prestur því hún var vígð í Noregi Innlent „Það er enginn að banna konum að vera heima“ Innlent Um hvað voru dómararnir í máli Alberts ósammála? Innlent Segist ætla að stöðva allan aðflutning fólks frá „þriðja heims ríkjum“ Erlent Handtóku konu sem ekið var um á húddi bifreiðar Innlent Breytingar á kvöldfréttum Sýnar Innlent Kirkjan skuldar Kristni ekki eftir allt saman Innlent Endurheimtu rándýrar myndavélar eftir nafnlausa ábendingu Innlent Fleiri fréttir Skipa stýri- og aðgerðahóp vegna almyrkvans en eiga ekki fyrir verkefnastjóra Snjókoma í vændum og kuldinn bítur í kinnar Breytingar á kvöldfréttum Sýnar „Það er enginn að banna konum að vera heima“ Einhleypir líklegri til að leggja sig á daginn Jói Fel ekki meðal umsækjenda á Litla-Hrauni Álitin annars flokks prestur því hún var vígð í Noregi Handtóku konu sem ekið var um á húddi bifreiðar „Ísland þarf að vakna“ Kirkjan skuldar Kristni ekki eftir allt saman Endurheimtu rándýrar myndavélar eftir nafnlausa ábendingu Langþráð nýtt líf Helguvíkur í boði NATO Heiðar mætir með Dreka í nýja olíuleit Útgjöld Íslands til varnarmála duga til – í bili Helgi Magnús um viðbrögð Evu: „Þetta er ekki fótboltaleikur“ Um hvað voru dómararnir í máli Alberts ósammála? Gefur út lag með látnum vini sínum og heimsókn Rutte Farbannið framlengt Skoða framtíðarnýtingu Vífilsstaða Símon vildi að Albert fengi tvö og hálft ár „Hann er gerður úr stáli, drengurinn“ Dómurinn kemur lögmanni konunnar á óvart Heljarinnar verðmunur á sömu flugferðinni Lýsti Íslandi sem „augum og eyrum“ Nató Vaktin: Klofinn dómur en Albert sýknaður Grunaði strax að kveikt hefði verið í bílnum hans Bein útsending: Staða fæðuöryggis á Íslandi Kristrún og Rutte boða til blaðamannafundar Veginum lokað milli Skaftafells og Jökulsárlóns vegna veðurs Íslandsheimsókn þegar uppi er flókin og erfið staða í NATO Sjá meira