Breiðablik mætir Loga Tómassyni og félögum hans í tyrkneska liðinu Samsunspor á Laugardalsvelli á morgun, í Sambandsdeild Evrópu. Blaðamannafundur Blika vegna leiksins var í beinni útsendingu á Vísi.
Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks, sat fyrir svörum á fundinum ásamt Höskuldi Gunnlaugssyni fyrirliða.
Blikar náðu í sitt fyrsta stig í Sambandsdeildinni í síðasta heimaleik sínum, gegn finnska liðinu KuPS, en ljóst er að við ramman reip verður að draga á morgun.
Hægt er að sjá myndband af fundinum í spilaranum hér að neðan.