Svona var fundur Blika fyrir slaginn við Loga og fé­laga

Ólafur Ingi Skúlason tók við liði Breiðabliks fyrir rétt rúmum mánuði síðan.
Vísir/Sigurjón

Breiðablik mætir Loga Tómassyni og félögum hans í tyrkneska liðinu Samsunspor á Laugardalsvelli á morgun, í Sambandsdeild Evrópu. Blaðamannafundur Blika vegna leiksins var í beinni útsendingu á Vísi.

Ólafur Ingi Skúlason, þjálfari Breiðabliks, sat fyrir svörum á fundinum ásamt Höskuldi Gunnlaugssyni fyrirliða.

Blikar náðu í sitt fyrsta stig í Sambandsdeildinni í síðasta heimaleik sínum, gegn finnska liðinu KuPS, en ljóst er að við ramman reip verður að draga á morgun.

Hægt er að sjá myndband af fundinum í spilaranum hér að neðan.

