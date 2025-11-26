Staðfesta sextán ára dóm Dagbjartar Árni Sæberg skrifar 26. nóvember 2025 14:03 Sambýlismaður Dagbjartar lést í fjölbýlishúsi í Bátavogi í september árið 2023. Vísir/Vilhelm Hæstiréttur hefur staðfest sextán ára fangelsisdóm Dagbjartar Guðrúnar Rúnarsdóttur fyrir að myrða sambýlismann sinn. Hæstiréttur kvað upp dóm í málinu klukkan 14. Hann má lesa í heild sinni hér. Í dóminum segir að Hæstiréttur hafi talið ekkert hafa komið fram um að annmarkar hefðu verið á aðferð við mat á sönnunargildi sérfræðilegra gagna í hinum áfrýjaða dómi eða að aðrir ágallar væru á málsmeðferð eða samningu hans sem fallnir væru til þess að geta hafa haft áhrif á niðurstöðu málsins. Hæstiréttur hafi jafnframt talið að ekki yrði hnekkt efnislegri niðurstöðu hins áfrýjaða dóms um mat á sönnun um dánarorsök sambýlismannsins og aðkomu Dagbjartar að því að svipta hann lífi svo og um ásetning hennar til þess verknaðar. Dómur Landsréttar hafi því verið staðfestur um sakfellingu Dagbjartar fyrir manndráp af ásetningi og heimfærslu brotsins. Þá hafi staðfest niðurstaða hins áfrýjaða dóms um ákvörðun refsingar verið staðfestur sem og ákvæði hans um miskabætur. Líkamsárás eða manndráp? Í héraði var Dagbjört sakfelld fyrir líkamsárás sem leiddi til dauða og dæmd í tíu ára fangelsi. Í Landsrétti var hún aftur á móti sakfelld fyrir manndráp og refsing hennar þyngd í sextán ára fangelsi. Dagbjört var ákærð fyrir að verða sambýlismanni sínum, sem var á sextugsaldri, að bana þann 23. september 2023 með því að beita hann margþættu ofbeldi í aðdraganda andláts hans í íbúð Bátavogi í Reykjavík. „Verður samkvæmt þessu ótvírætt ráðið af gögnum málsins að um stórhættulega atlögu var að ræða sem ákærðu gat ekki dulist að langlíklegast væri að bani hlytist af,“ sagði í dómi Landsréttar, sem kveðinn var upp í febrúar síðastliðnum. Heimfærslan hafði verilega almenna þýðingu Þann 23. maí síðastliðinn féllst Hæstiréttur á beiðni Dabjartar um áfrýjunarleyfi til réttarins. Í niðurstöðukafla ákvörðunar Hæstaréttar um áfrýjunarleyfisbeiðnina sagði að að virtum gögnum málsins yrði að telja að úrlausn þess, meðal annars um heimfærslu háttsemi Dagbjartar til refsiákvæða, kynni að hafa verulega almenna þýðingu í skilningi laga um meðferð sakamála. Þann 23. maí síðastliðinn féllst Hæstiréttur á beiðni Dabjartar um áfrýjunarleyfi til réttarins. Í niðurstöðukafla ákvörðunar Hæstaréttar um áfrýjunarleyfisbeiðnina sagði að að virtum gögnum málsins yrði að telja að úrlausn þess, meðal annars um heimfærslu háttsemi Dagbjartar til refsiákvæða, kynni að hafa verulega almenna þýðingu í skilningi laga um meðferð sakamála. Þá væri jafnframt haft í huga að Dagbjört hefði verið sakfelld fyrir manndráp í Landsrétti en hefði í héraði verið sakfelld fyrir stórfellda líkamsárás sem leiddi til dauða. Beiðnin væri því samþykkt. Fréttin hefur verið uppfærð. 