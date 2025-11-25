Drama í Noregi og 36 ára Auba sá um Newcastle Sindri Sverrisson skrifar 25. nóvember 2025 22:03 Pierre Emerick Aubameyang var maður leiksins hjá Marseille í kvöld. Getty/Franco Arland Newcastle varð að sætta sig við 2-1 tap gegn Marseille í Frakklandi í kvöld, í Meistaradeild Evrópu í fótbolta, þar sem hinn 36 ára gamli Pierre Emerick Aubameyang skoraði bæði mörk heimamanna. Sjö leikjum var að ljúka. Chelsea vann frábæran 3-0 sigur gegn Barcelona eins og lesa má um hér, og Leverkusen ekki síðri 2-0 útisigur gegn Manchester City. Útlitið var gott hjá þriðja enska liðinu, Newcastle, eftir að sjóðheitur Harvey Barnes skoraði á sjöttu mínútu í Frakklandi. Aubameyang jafnaði hins vegar metin í byrjun seinni hálfleiks og nýtti svo hraða sinn til að skora annað strax í kjölfarið, eftir skelfilega skógarferð Nick Pope. Í kuldanum á gervigrasi Bodö/Glimt í Noregi var mikil dramatík í lokin, þegar Juventus vann 3-2 sigur. Heimamenn jöfnuðu metin úr vítaspyrnu á 87. mínútu en Jonathan David reyndist hetja gestanna með sigurmarki í uppbótartíma. Það var kuldalegt í Bodö í kvöld en Juventus-menn spjöruðu sig þó ágætlega.Getty/David Lidstrom Bodö/Glimt er aðeins með tvö stig eftir fimm leiki en Juventus er nú með sex stig í 21. sæti. Scott McTominay kom Napoli yfir gegn Qarabag og átti einnig stóran þátt í seinna markinu, í 2-0 sigri, en það var sjálfsmark Marko Jankovic. Liðin eru nú bæði með sjö stig í 14.-18. sæti. Slavia Prag og Athletic Bilbao gerðu svo markalaust jafntefli í Tékklandi. Staðan í deildinni skýrist svo betur annað kvöld þegar fimmtu umferðinni lýkur með sannkallaðri veislu, þar sem Arsenal mætir Bayern í toppslag, PSG tekur á móti Tottenham, Liverpool mætir PSV, og Atlético Madrid mætir Inter, svo eitthvað sé nefnt. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Mest lesið Moyes kastaði kveðju á vini sína á Íslandi eftir viðtal við Hjörvar Enski boltinn Theodór Elmar hættur hjá KR Íslenski boltinn Spænski risinn grátt leikinn og Estevao vann uppgjör ungstirnanna Fótbolti Vinur Schumacher segir að almenningur muni aldrei sjá hann aftur Formúla 1 „Salah talar bara þegar hann vantar nýjan samning“ Enski boltinn „Sem fagmaður frábær en ennþá betri vinur“ Fótbolti Gríðarleg fjölgun kylfinga: „Aðstaðan sprungin í höfuðborginni“ Golf Gueye biðst afsökunar: „Ekkert réttlætir svona hegðun“ Enski boltinn Yfir sig ánægður með Rashford: „Hann er síbrosandi“ Fótbolti Sjáðu æðiskast Gueye sem fékk rautt fyrir að slá liðsfélaga Enski boltinn Fleiri fréttir Gjörbreytt lið City mátti þola sitt fyrsta tap Spænski risinn grátt leikinn og Estevao vann uppgjör ungstirnanna Slot kennir sjálfum sér um eftir „fáránlegt“ gengi Skildu Ajax-menn eina eftir án stiga á botni Meistaradeildarinnar Flokkarnir fyrir HM-drátt: Leiðin gerð svo að fjögur bestu mætist seint Ronaldo slapp við bann á HM Theodór Elmar hættur hjá KR Yfir sig ánægður með Rashford: „Hann er síbrosandi“ Sjáðu bestu vörslur Pickfords gegn United „Sem fagmaður frábær en ennþá betri vinur“ Íslensku stelpurnar hjá Inter báðar í liði umferðarinnar Fannst ferlega erfitt að horfa á Isak: „Gjörsamlega ósýnilegur“ Gueye biðst afsökunar: „Ekkert réttlætir svona hegðun“ Moyes kastaði kveðju á vini sína á Íslandi eftir viðtal við Hjörvar „Salah talar bara þegar hann vantar nýjan samning“ Sjáðu markið, rauða spjaldið og púðurskot United í sögulegum sigri Everton Amorim við Hjörvar: Ég og liðið áttum þetta baul skilið United afþakkaði glórulausa gjöf Gueye Sjáðu æðiskast Gueye sem fékk rautt fyrir að slá liðsfélaga Hareide með krabbamein í heila Hrannar Bogi inn eftir brotthvarf Caulkers Segir ónefndan aðila hafa unnið gegn sér hjá Breiðabliki Alex Freyr frá Fram í Njarðvík Hörður á flugi og vann Hjört í slag um fjórða sæti Pep skammast sín og biðst afsökunar María aftur heim til Klepp Aron spilaði með Woltemade en sá ekki fyrir að hann yrði svona góður Messi með mark og stoðsendingaþrennu og liðið tveimur sigrum frá titlinum Rooney hvetur Slot til að henda Salah á bekkinn Heimir um Ísland: „Finnst vanta aðeins kjöt á beinin“ Sjá meira