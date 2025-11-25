Fótbolti

Drama í Noregi og 36 ára Auba sá um Newcastle

Sindri Sverrisson skrifar
Pierre Emerick Aubameyang var maður leiksins hjá Marseille í kvöld.
Pierre Emerick Aubameyang var maður leiksins hjá Marseille í kvöld. Getty/Franco Arland

Newcastle varð að sætta sig við 2-1 tap gegn Marseille í Frakklandi í kvöld, í Meistaradeild Evrópu í fótbolta, þar sem hinn 36 ára gamli Pierre Emerick Aubameyang skoraði bæði mörk heimamanna. Sjö leikjum var að ljúka.

Chelsea vann frábæran 3-0 sigur gegn Barcelona eins og lesa má um hér, og Leverkusen ekki síðri 2-0 útisigur gegn Manchester City.

Útlitið var gott hjá þriðja enska liðinu, Newcastle, eftir að sjóðheitur Harvey Barnes skoraði á sjöttu mínútu í Frakklandi. Aubameyang jafnaði hins vegar metin í byrjun seinni hálfleiks og nýtti svo hraða sinn til að skora annað strax í kjölfarið, eftir skelfilega skógarferð Nick Pope.

Í kuldanum á gervigrasi Bodö/Glimt í Noregi var mikil dramatík í lokin, þegar Juventus vann 3-2 sigur. Heimamenn jöfnuðu metin úr vítaspyrnu á 87. mínútu en Jonathan David reyndist hetja gestanna með sigurmarki í uppbótartíma.

Það var kuldalegt í Bodö í kvöld en Juventus-menn spjöruðu sig þó ágætlega.Getty/David Lidstrom

Bodö/Glimt er aðeins með tvö stig eftir fimm leiki en Juventus er nú með sex stig í 21. sæti.

Scott McTominay kom Napoli yfir gegn Qarabag og átti einnig stóran þátt í seinna markinu, í 2-0 sigri, en það var sjálfsmark Marko Jankovic. Liðin eru nú bæði með sjö stig í 14.-18. sæti.

Slavia Prag og Athletic Bilbao gerðu svo markalaust jafntefli í Tékklandi.

Staðan í deildinni skýrist svo betur annað kvöld þegar fimmtu umferðinni lýkur með sannkallaðri veislu, þar sem Arsenal mætir Bayern í toppslag, PSG tekur á móti Tottenham, Liverpool mætir PSV, og Atlético Madrid mætir Inter, svo eitthvað sé nefnt.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla

