Með lögregluna á hælunum með fullan BMW af kókaíni Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 26. nóvember 2025 09:02 Fólkið var handtekið við bílaverkstæði við Gjáhellu þar sem þau virðast hafa ætlað að reyna að nálgast efnin sem falin voru í bílnum. Vísir/Vilhelm Tveir karlmenn og ein kona hafa verið ákærð fyrir innflutning á 5,7 kílóum af kókaíni sem falin voru í BMW-bíl sem ferðaðist frá Íslandi til Litáen og aftur til Íslands með flutningsskipi. Fólkið beið í fimm daga áður en það reyndi að nálgast efnin í bílnum. Það var þann 30. apríl sem karl og kona keyptu BMW-bíl í gegnum fyrirtæki konunnar og fluttu út til Litáens nokkrum dögum síðar. Bíllinn var svo fluttur aftur til Íslands frá Hirtshals í Danmörku 10. júní og kom til hafnar í Þorlákshöfn þann 16. júní. Lögreglan virðist hafa haft veður af innflutningnum og fylgst með ferðum ákærðu. Karlmaðurinn sótti bílinn til tollstjóra að Vesturvör í Kópavogi þann 3. júlí og ók honum að bílastæði við Nettó við Seljabraut í Breiðholti. Þar stóð bíllinn til 6. júlí þegar maðurinn færði bílinn yfir á bílastæði við Mini Market við Drafnarfell í Breiðholti. Daginn eftir ók annar karlmaður bílnum að verkstæði við Gjáhellu í Hafnarfirði þar sem hann, síðar þann dag, hitti karlinn og konuna. Það var svo 8. júlí sem þau voru öll samankomin við verkstæðið á nýjan leik, bílnum var ekið inn og upp á bílalyftu þegar lögregla lét til skarar skríða og handtók öll þrjú. Fram kemur í ákærunni að fíkniefnin hafi fundist í drifskafti og grindarbitum bílsins þann 24. júní, áður en bíllinn var sóttur til tollstjóra, og svo þann 11. september eða mörgum vikum eftir að lagt var hald á hann. Héraðssaksóknari gerir kröfu um upptöku á efnunum og jafnframt BMW-bílnum og sex farsímum sem ákærðu notuðu við brotið. Málið verður til aðalmeðferðar við Héraðsdóm Reykjaness í desember. Fíkniefnabrot Lögreglumál Ölfus Litáen