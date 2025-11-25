Spænski risinn grátt leikinn og Estevao vann uppgjör ungstirnanna Sindri Sverrisson skrifar 25. nóvember 2025 21:42 Estevao brosti út að eyrum eftir markið frábæra sem hann skoraði gegn Barcelona í kvöld. Getty/Jacques Feeney Chelsea vann frábæran 3-0 sigur gegn tíu leikmönnum Barcelona á Brúnni í kvöld, í Meistaradeild Evrópu í fótbolta, þrátt fyrir að fyrstu tvö mörk heimamanna væru, réttilega, dæmd af. Það auðveldaði Chelsea verkið að Ronald Araújo, sem var fyrirliði Börsunga í kvöld, fékk sitt annað gula spjald og þar með rautt undir lok fyrri hálfleiks þegar hann kastaði sér í tæklingu gegn Marc Cucurella úti við hliðarlínu. Þá var staðan þegar orðin 1-0 eftir sjálfsmark Jules Koundé en tvö mörk höfðu þá þegar verið dæmd af, annað vegna hendi og hitt vegna rangstöðu. Í seinni hálfleiknum skoraði hinn 18 ára Estevao magnað mark, með spretti í gegnum vörn Börsunga, og fóru myndavélarnar þá einnig á ungstirnið Lamine Yamal enda Estevao verið nefndur sem einna sennilegasti keppinautur Yamals um sviðsljósið á komandi árum. Liam Delap skoraði svo þriðja mark Chelsea á 73. mínútu eftir sendingu frá Enzo Fernández. Chelsea er nú í 4. sæti Meistaradeildarinnar með 10 stig, tveimur á eftir Bayern, Arsenal og Inter sem spila öll á morgun, þar af Bayern og Arsenal innbyrðis. Börsungar eru með sjö stig í 15. sæti. Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla