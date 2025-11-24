Kristján Guðmundsson látinn Eiður Þór Árnason skrifar 24. nóvember 2025 23:43 Kristján Guðmundsson myndlistarmaður sýndi verk sín víða um heim. i8 Gallery Kristján Guðmundsson myndlistarmaður er látinn, 84 ára að aldri. Hann var sjálflærður myndlistarmaður og einn stofnenda Gallerí SÚM. Hópurinn að baki SÚM olli straumhvörfum í íslenskri myndlistarsenu á sjöunda áratugnum. i8 gallerí greinir frá þessu en Kristján starfaði með i8 frá stofnun þess árið 1995 og var þar með alls sjö einkasýningar. Kristján er einn þekktasti fulltrúi hugmyndalistar á Íslandi og sýndi verk sín víða um heim en einna helst í Evrópu og Bandaríkjunum, að sögn forsvarsmanna i8 gallerís. „Hann fann fljótt sína eigin nálgun þar sem hann bræddi saman framúrstefnuhugmyndir sjöunda áratugarins við hina nýju hugmyndalist og sínar eigin hugmyndir um knappa, nauma framsetningu. Þannig tókust bókverk hans, teikningar og innsetningar á við eðli og takmörk hefðbundinna skilgreininga í listum og vísindum.“ Þá er rifjað upp að Kristján var valinn ásamt Sigurði, bróður sínum, Hreini Friðfinnssyni og Þórði Ben Sveinssyni til að sýna við opnun Pompidou-safnsins í París árið 1977. Einnig hafi hann verið fulltrúi Íslands á Feneyjatvíæringnum árið 1982. Árið 1993 hlaut Kristján medalíu prins Eugen frá Svíakonungi, árið 2010 sænsku Carnegie verðlaunin og árið 2022 heiðursviðurkenningu myndlistarráðs fyrir framlag sitt til íslenskrar myndlistar. Kristján fæddist á Stóra-Hrauni í Kolbeinsstaðarhreppi á Snæfellsnesi árið 1941. Foreldrar hans voru Áslaug Sigurðardóttir skrifstofumaður og Guðmundur Árnason, rammasmiður og listaverkasali. Andlát Myndlist Mest lesið Tískukóngur og húðdrottning ástfangin Lífið Simmi Vill í meðferð Lífið Nína Björk og Aron selja einbýlið við Grettisgötu Lífið Þakklát að hafa prófað alls konar hluti Tíska og hönnun Stjörnulífið: „Ég kikna í hnjánum“ Lífið Sambærilegt því að spila með Real Madrid Lífið Hvers vegna halda 9/11-samsæriskenningar enn velli? Lífið Ástin blómstrar hjá Kristínu Ruth og Arnari Snæ Lífið Fyrirmynd Lucy úr Narníu látin Lífið Tók á móti dóttur sinni á bílaplaninu: „Allt er gott sem endar vel‘“ Lífið Fleiri fréttir Kristján Guðmundsson látinn Simmi Vill í meðferð Sambærilegt því að spila með Real Madrid Fyrirmynd Lucy úr Narníu látin Tískukóngur og húðdrottning ástfangin Nína Björk og Aron selja einbýlið við Grettisgötu Unnur Eggerts kom íslenska innsoginu á kortið Tók á móti dóttur sinni á bílaplaninu: „Allt er gott sem endar vel‘“ Ástin blómstrar hjá Kristínu Ruth og Arnari Snæ Hvers vegna halda 9/11-samsæriskenningar enn velli? Stjörnulífið: „Ég kikna í hnjánum“ Ójöfn verkaskipting: Ég er útkeyrð og hef engan áhuga á kynlífi Hjúkrunarfræðingurinn sem gerðist kúabóndi Íslenskir kórar sungu í Kristjánsborgarhallarkirkju Hulunni svipt af nýjum Íþróttaálfi Þegar Dorrit var forsetafrú Krakkatían: Þakkargjörðarhátíð, Wicked og aðventukrans Katrín Halldóra snýr aftur til Tenerife „Ég var búinn að syrgja þetta líf“ Fréttatía vikunnar: Golfklúbbur, Fossvogsbrú og fasteignasali Eyddu sleikjufærslum spjallmennis: „Ég er feitur fæðingarhálfviti“ Bjóða til sögulegrar tölvuleikjaveislu Hrátt og sjarmerandi einbýlishús listapars í Höfnum Sjáðu nýtt klifurhús fyrir norðan: Frá Hjalteyri yfir til Akureyrar Feginn að losna við kvíðann sem fylgdi drykkjunni Allt um brjóstastækkun Simone Biles „Skref í rétta átt“ en ekki útséð um þátttöku Íslands Breyta reglum um atkvæðagreiðslu og kynningu laga í Eurovision Samfélagsmiðlastjörnur máluðu Akureyri rauða Þessi hús og lóðir hlutu fegrunarviðurkenningar Reykjavíkurborgar Sjá meira