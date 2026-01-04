Áskorun

Morð og missir, krafta­verk, hjóna­skilnaðir og Forrest Gump

Rakel Sveinsdóttir skrifar
Viðmælendur Áskorunar eiga það sameiginlegt að vera sterkir einstaklingar sem eru á góðum stað og tilbúnir til að miðla af reynslu sinni. Í Áskorun er fjallað um öll lífsins verkefni; þau erfiðu og þau góðu.
Þegar viðtölin eru tekin í Áskorun á Vísi er oft hlegið en líka grátið. Jafnvel hvoru tveggja í senn.

Stundum er þögn. 

Enda sumar lífsreynslusögur einfaldlega þess eðlis að það er erfitt að lýsa tilfinningum eða líðan með orðum.

Eða þaðan af verri atburðum.

Það sem sameinar viðmælendur Áskorunar er að vera ótrúlega magnaðir einstaklingar sem hafa komist í gegnum margt, eru á góðum stað og tilbúnir til að miðla af reynslu sinni.

Þetta eru fyrirmyndir.

Til dæmis Linda Dröfn Gunnarsdóttir framkvæmdastýra Kvennaathvarfsins, sem meira að segja Harvard og BBC völdu með áhrifamestu og merkilegustu konum veraldar.

Stundum kynntumst við líka fólki sem hafa gert ótrúlegustu hluti í lífinu og byggt upp. Svona eins og öll lífsins verkefni hreinlega bresti á langt fyrir aldur fram og þó tekst viðkomandi að gera meira og stærra en við flest hin. Gott dæmi er Sigurður Kristinn Lárusson í Stálvík.

Sérfræðingarnir eru aldrei langt undan. Ekki síst þeir sem leiðbeina okkur sérstaklega í málefnum þeirra sem eru 50+. Til dæmis Pétur Steinn Guðmundsson lögfræðingur sem meðal annars fræddi okkur um það sem gott er að vita þegar hjón skilja.

Eða Sigríður Hulda Jónsdóttir ráðgjafi sem benti meðal annars á að einmanaleiki er líka fyrirbæri sem fólk upplifir í hjónabandi.

Síðan eru það Forrest Gumpar-arnir okkar sem veita okkur innblástur. 

Til dæmis Hrund Gunnsteinsdóttir, sem í orðsins fyllstu merkingu er stundum kölluð Forrest Gump af nánum vinum og vandamönnum.

Eða Stefán verðandi Falcone, sem talar um hugrekkið sem þarf að fylgja þegar ætlunin er að lifa draumalífinu.

Í Áskorun beinum við reglulega sjónunum að börnum og uppeldi; fjölskyldumálunum sem flestir þekkja af eigin raun þótt það sé í mismiklu magni.

Stundum rifjum við upp skemmtilegar sögur úr samtímanum. 

Sem minna okkur á hversu stutt það er síðan tíðarandinn var svo allt öðruvísi en nú....

Stundum verða áföll líka til þess að fólk rís upp með nýjar og frábærar hugmyndir.

Eins og Nói Klose, sem glímdi við mygluveiki en er núna að þróa heilsuappið MyRise.

Ein átakanlegasta saga ársins í fyrra var þó saga Önnu Morris.

Sem þó verður að teljast sannkölluð kraftaverkasaga.

Því Anna reyndi í mörg ár að eignast barn.

Sem næstum því dó í fæðingu.

Eins og hún sjálf.

Blóðið hreinlega út um allt. 

Skelfingin algjör.

Þessi afrekskona og ofurstadóttir er líka farsæll atvinnurekandi með meiru, rekur Mjúk Iceland sem hefur meðal annars verið eitt af fyrirtækjum ársins hjá VR.

