Pétur hættur sem forstjóri Reykjalundar Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar 24. nóvember 2025 12:43 Svana Helen Björnsdóttir mun gegna starfi forstjóra þar til nýr forstjóri hefur verið ráðinn í stað Péturs Magnússonar sem hefur samið um starfslok. aðsend Pétur Magnússon hefur sagt upp sem forstjóri Reykjalundar og hefur gert samkomulag við stjórn stofnunarinnar um starfslok. Svana Helen Björnsdóttir, stjórnarformaður Reykjalundar, mun gegna starfi forstjóra þar til nýr forstjóri hefur verið ráðinn. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Reykjalundi þar sem haft er eftir Pétri að starfslokin marki stór tímamót í hans lífi. „Í dag eru stór tímamót í mínu lífi þegar ég læt af störfum sem forstjóri Reykjalundar. Starfslokin eru að minni eigin ósk og hafa ekkert með frábært samstarfsfólk eða daglega starfsemi Reykjalundar sérstaklega að gera. Á næstunni verð ég 55 ára gamall og hef þá verið í forstjórastóli heilbrigðisstofnana í næstum 20 ár, fyrst rúm 12 ár á Hrafnistuheimilinum og nú tæp 6 ár á Reykjalundi. Hér á Reykjalundi hafa það verð forréttindi og mikill heiður að vinna með því frábæra fólki sem hér starfar, sannkallað landslið í endurhæfingu eins og við segjum oft og starfsfólk stoðdeilda starfseminnar ekki síðra,” er haft eftir Pétri í tilkynningunni. Starfið auglýst fljótlega Pétur tók fyrst við sem forstjóri Reykjalundar vorið 2020 en þá hafði ríkt þónokkur ólga innan stofnunarinnar: Þá þakkar Svana Helen Pétri fyrir sín störf og framlag í þágu Reykjalundar undanfarin fimm ár. „Mikilvægi sérhæfðrar endurhæfingar líkt þeirri sem boðið er upp á hjá Reykjalundi hefur aldrei verið brýnna. Endurhæfing er ein hagkvæmasta heilbrigðisþjónusta sem völ er á en með henni öðlast fólk tækifæri til að taka aftur fullan þátt í samfélaginu,“ er haft eftir Svönu. Í tilkynningunni segir einnig um bakgrunn Svönu að hún hafi doktorsgráðu í kerfisverkfræði frá Háskólanum í Reykjavík auk þess sem hún starfar sem aðjúnkt við skólann. Þá er hún bæjarfulltrúi á Seltjarnarnesi, situr í stjórn SORPU bs. og er varaformaður SL lífeyrissjóðs. Þá segir í tilkynningu að Pétur verði stjórnendum Reykjalundar áfram til aðstoðar næstu mánuði. Starf forstjóra verði auglýst fljótlega. Heilbrigðismál Mest lesið Sumarævintýri íslenskrar stúlku á Ítalíu breyttist í martröð Innlent Var tilbúinn að taka hálsæð Kourani í sundur með lykli Innlent Vill ekki að kjötkaupmaður tali fyrir hverfið allt Innlent Allir bílarnir ónýtir og mildi að ekki fór verr Innlent Lést í brúðkaupsferð á Íslandi Innlent Leiðtogi í hreyfingu Charlie Kirk játar kosningasvik Erlent Furðar sig á kröfu Fjölmiðlanefndar: „Ég er bara lobbíisti eigin skoðana“ Innlent Æ fleiri falla fyrir svikum úr enn fleiri áttum Innlent Skrifa ný drög að friðaráætlun Erlent Morgunblaðinu og mbl ekki ritstýrt „af ráðherrum, þeim til þægðar“ Innlent Fleiri fréttir „Við verðum að hafa þetta betur niðurnjörvað“ Pétur hættur sem forstjóri Reykjalundar Furðar sig á kröfu Fjölmiðlanefndar: „Ég er bara lobbíisti eigin skoðana“ Allir bílarnir ónýtir og mildi að ekki fór verr Æ fleiri falla fyrir svikum úr enn fleiri áttum Hópslys í hálkunni og netsvindlarar sækja í sig veðrið Var tilbúinn að taka hálsæð Kourani í sundur með lykli Mótorkrossiðkun barna sé í uppnámi vegna vörugjalda Lést í brúðkaupsferð á Íslandi Minnst 49 arnarungar komust á legg í sumar Drónar, buggy- og snjóbíll nýttust við björgun göngufólks Líkamsárásir og grunur um íkveikju í kjallara Allt að átta stiga frost og él á stöku stað Sumarævintýri íslenskrar stúlku á Ítalíu breyttist í martröð Morgunblaðinu og mbl ekki ritstýrt „af ráðherrum, þeim til þægðar“ Þrír fluttir með þyrlu en enginn í lífshættu eftir tvo árekstra á Norðvesturlandi Drógu Hildi aftur í land Vill ekki að kjötkaupmaður tali fyrir hverfið allt Kveikt í Rice Krispies á Borg í Grímsnesi Enn ein úttektin sýnir alvarlega stöðu fatlaðra: „Sláandi" Slökkvilið kallað út vegna elds í blokk á Völlunum Sláandi sinnuleysi í málefnum fatlaðra og COP30 gert upp Þriggja fólksbíla árekstur nálægt Blönduósi Árekstur við Laugarbakka: „Glerhálka og svartaþoka“ Öllum í Brussel drullusama um hefndaraðgerðir Íslands „Við hjá ZoloIceland leggjum áherslu á spilavíti“ Óásættanlegt að ríflega helmingur sveitarfélaga falli í málefnum fatlaðra Heilbrigðisstofnun Suðurlands þarf nýja byggingu á Selfossi Fá bandarísku sérgreinarnar ekki viðurkenndar Stefnuleysi í málefnum fatlaðra og versnandi efnahagshorfur Sjá meira