Innlent

Pétur hættur sem for­stjóri Reykja­lundar

Elín Margrét Böðvarsdóttir skrifar
Svana Helen Björnsdóttir mun gegna starfi forstjóra þar til nýr forstjóri hefur verið ráðinn í stað Péturs Magnússonar sem hefur samið um starfslok.
Svana Helen Björnsdóttir mun gegna starfi forstjóra þar til nýr forstjóri hefur verið ráðinn í stað Péturs Magnússonar sem hefur samið um starfslok. aðsend

Pétur Magnússon hefur sagt upp sem forstjóri Reykjalundar og hefur gert samkomulag við stjórn stofnunarinnar um starfslok. Svana Helen Björnsdóttir, stjórnarformaður Reykjalundar, mun gegna starfi forstjóra þar til nýr forstjóri hefur verið ráðinn. 

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Reykjalundi þar sem haft er eftir Pétri að starfslokin marki stór tímamót í hans lífi. 

„Í dag eru stór tímamót í mínu lífi þegar ég læt af störfum sem forstjóri Reykjalundar. Starfslokin eru að minni eigin ósk og hafa ekkert með frábært samstarfsfólk eða daglega starfsemi Reykjalundar sérstaklega að gera. Á næstunni verð ég 55 ára gamall og hef þá verið í forstjórastóli heilbrigðisstofnana í næstum 20 ár, fyrst rúm 12 ár á Hrafnistuheimilinum og nú tæp 6 ár á Reykjalundi.

Hér á Reykjalundi hafa það verð forréttindi og mikill heiður að vinna með því frábæra fólki sem hér starfar, sannkallað landslið í endurhæfingu eins og við segjum oft og starfsfólk stoðdeilda starfseminnar ekki síðra,” er haft eftir Pétri í tilkynningunni.

Starfið auglýst fljótlega

Pétur tók fyrst við sem forstjóri Reykjalundar vorið 2020 en þá hafði ríkt þónokkur ólga innan stofnunarinnar: 

Þá þakkar Svana Helen Pétri fyrir sín störf og framlag í þágu Reykjalundar undanfarin fimm ár. „Mikilvægi sérhæfðrar endurhæfingar líkt þeirri sem boðið er upp á hjá Reykjalundi hefur aldrei verið brýnna. Endurhæfing er ein hagkvæmasta heilbrigðisþjónusta sem völ er á en með henni öðlast fólk tækifæri til að taka aftur fullan þátt í samfélaginu,“ er haft eftir Svönu.

Í tilkynningunni segir einnig um bakgrunn Svönu að hún hafi doktorsgráðu í kerfisverkfræði frá Háskólanum í Reykjavík auk þess sem hún starfar sem aðjúnkt við skólann. Þá er hún bæjarfulltrúi á Seltjarnarnesi, situr í stjórn SORPU bs. og er varaformaður SL lífeyrissjóðs. Þá segir í tilkynningu að Pétur verði stjórnendum Reykjalundar áfram til aðstoðar næstu mánuði. Starf forstjóra verði auglýst fljótlega.

Heilbrigðismál

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið