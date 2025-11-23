Innlent

Á­rekstur við Laugar­bakka: „Glerhálka og svartaþoka“

Rafn Ágúst Ragnarsson skrifar
Löng bilaröð hefur myndast við slysstað. Aðsend

Löng röð hefur myndast eftir að pallbíll og jepplingur skullu saman á þjóðveginum í grennd við Laugarbakka í Miðfirði. Glerhált er og svartaþoka að sögn viðbragðsaðila en engar upplýsingar liggja fyrir um ástand farþega.

Sjónarvottur segir slysið hafa átt sér stað um 16:20 og að þá hafi pallbíll og jepplingur skollið saman. Annar bílana hafi þverað veginn og skollið á hinum skammt frá afleggjaranum á Heggstaðanesveg.

Kristján Guðmundsson slökkviliðsmaður Brunavarna Húnaþings vestra var á leið á vettvang þegar blaðamaður sló á þráðinn. Hann segir glerhálku á svæðinu og svartaþoku. 

Hann segist ekki hafa upplýsingar um ástand farþega bílanna tveggja sem skullu saman.

