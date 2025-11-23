Fá bandarísku sérgreinarnar ekki viðurkenndar Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir skrifar 23. nóvember 2025 13:00 Íslenskir læknar, sem hafa farið í sérnám í Bandaríkjunum, hafa undanfarin misseri ekki fengið starfsleyfi vegna sérmenntunarinnar. Getty Læknar með sérmenntun frá Bandaríkjunum fá ekki starfsleyfi í sinni sérgrein hérlendis, þrátt fyrir að eldri læknar með sömu menntun hafi fengið hana samþykkta. Samkvæmt heimildum fréttastofu er það vegna galla í nýlegri reglugerð frá árinu 2023. Formaður læknafélagsins segir mikla gremju meðal lækna og landið hafi ekki efni á að missa þetta fólk, sem vilji koma aftur heim. Læknafélagið á fund með Landlækni í byrjun vikunnar vegna málsins. „Til að leita lausna og fá skýringar á stöðunni, sem kemur okkur mjög á óvart því það er áratuga reynsla af sérnámi í Bandaríkjunum og við vitum það öll, gríðarlega góð uppbygging og mikil stöðlun á sérnámi í Bandaríkjunum,“ segir Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélags Íslands. Almenn reiði Meðal þeirra raka sem læknar hafa fengið fyrir því að fá ekki sérfræðileyfi er að ekki sé til íslensk marklýsing í sérgreininni. Það er vegna þess að hún er ekki kennd hér á landi og vilji fólk mennta sig á því sviði verður það að leita út fyrir landssteinana. „Það sætir furðu að fólk sem er með nákvæmlega sömu menntun að baki og aðrir sérfræðingar á undan fái allt í einu neitun. Þetta auðvitað virkar ofboðslega neikvætt og það er mikil reiði almennt í hópi lækna út af þessari afgreiðslu.“ „Höfum ekki efni á þessu“ Læknar sem hafa ekki fengið sérfræðinám sitt samþykkt að undanförnu hafa engin svör fengið frá Embætti landlæknis þrátt fyrir ítrekaðar fyrirspurnir. „Þetta er eitthvað sem mér finnst ekki ásættanlegt,“ segir Steinunn. Hún segir skjóta skökku við að ekki sé tekið betur á móti nýjum sérfræðingum þegar íslenskir læknar hafa markvisst verið sóttir út vegna læknaskorts hérlendis. „Við erum að reyna að fjölga hér læknum. Við erum með nýjan kjarasamning sem gerir ráð fyrir betri vinnutíma lækna, að læknar fái endurheimt og við vitum að það krefst fleiri handa,“ segir Steinunn. „Við viljum taka vel á móti nýjum sérfræðingum, okkur vantar þetta fólk og við höfum ekki efni á þessu.“ Heilbrigðismál Bandaríkin Embætti landlæknis Mest lesið Þingmenn segja eitt en Rubio annað: Margsaga um uppruna og tilgang friðartillagnanna Erlent „Manni líður bara eins og maður sé í James Bond mynd“ Innlent Aukin andstaða í Noregi gegn aðild Erlent Læknar á sautján sólarhringa bakvakt Innlent Stakk af eftir harðan árekstur Innlent Bíll alelda við Setbergsskóla í nótt Innlent Þótti grunsamlegur og reyndist vera með mikið þýfi á sér Innlent Vextir, umhverfið og pólitíkin innan landssteina og utan Innlent Jafngildi uppgjöf fyrir Úkraínumenn Erlent „Elvis Presley“ skemmti á hjúkrunarheimili á Selfossi Innlent Fleiri fréttir Stefnuleysi í málefnum fatlaðra og versnandi efnahagshorfur Bíll alelda við Setbergsskóla í nótt „Manni líður bara eins og maður sé í James Bond mynd“ Vextir, umhverfið og pólitíkin innan landssteina og utan Stakk af eftir harðan árekstur Læknar á sautján sólarhringa bakvakt „Elvis Presley“ skemmti á hjúkrunarheimili á Selfossi Þótti grunsamlegur og reyndist vera með mikið þýfi á sér Nokkur börn lögð inn vegna flensu og gervigreindarbylting fyrir blinda Skilji ekki þörfina á grenndarkynningu Læknar veigri sér við álaginu við að vinna úti á landi Nágranni brást hratt við og stöðvaði útbreiðslu eldsins Brutu dyrakarm til að bjarga heimilismanni Nýjungar og mörg tækifæri í ferðaþjónustu í Ölfusi „Helvítis kerling“ sé eitt en hótun um íkveikju annað Staðsetning flugeldanna endurskoðuð vegna drengsins Björk og Rosalía í hart við íslenska ríkið Þrír læknar hafa sagt upp á Akureyri vegna álags Læknaskortur á Akureyri og Björk og Rosalía í hart við ríkið Endaði á ljósastaur eftir flótta undan lögreglu Kvígurnar kvaddar eftir meinta kúvendingu Landsvirkjunar Ungt fólk glími við offitu eftir einangrun í kjölfar Covid Ungur drengur fékk púður úr flugeldi í augað Íbúar grátandi og í miklu uppnámi yfir flutningi Kaffistofunnar Viðreisn hafi tekið upp málflutning Miðflokksins Hernaðarstuðningur hækkar ekki og Rutte kunnugt um „íslenska öryggismódelið“ 80% nemenda á Laugarvatni eru í kór menntaskólans Ráðherra hvatti börn til þess að mótmæla bókstafakerfi Flestir vilja að störf sérstaks saksóknara verði rannsökuð Meira í varnarmál og heitar umræður í beinni Sjá meira