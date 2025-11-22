Hetja kvöldsins gæti skipt um landslið og farið með Skotum á HM Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 22. nóvember 2025 20:04 Harvey Barnes fagnar marki sínu fyrir Newcastle í sigrinum á Manchester City á St James' Park í kvöld. Getty/Stu Forster Harvey Barnes skoraði bæði mörk Newcastle United í frábærum 2-1 sigri á Manchester City í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta í kvöld. „Þetta eru stór úrslit fyrir okkur, úrslit sem við þurftum svo sannarlega á að halda eftir nokkur slæm úrslit. Þvílíkur leikur að taka þátt í. Við komum virkilega dýrvitlausir til leiks í seinni hálfleik og þetta eru gríðarlega mikilvæg þrjú stig,“ sagði Harvey Barnes við Sky Sports eftir leikinn. Hann fékk algjör dauðafæri í fyrri hálfleik en klúðraði því. Bætti upp það fyrr með tveimur mörkum í seinni hálfleiknum. „Þetta er fótbolti og því fyrr sem þú jafnar þig á glötuðum færum, því fyrr kemurðu til baka, þannig að það var bara að gleyma því og halda áfram,“ sagði Barnes. „Ég er sammála, þetta er færi sem ég á að skora úr. Þegar þú kemst í þá stöðu snýst þetta um að hitta á markið. Í leiknum snýst þetta um að finna þessa yfirvegun. Svo þarf maður að bíða þessar hræðilegu tvær mínútur til að sjá hvort það sé rangstaða eða ekki,“ sagði Barnes en seinna markið hans var skoðað lengi af myndbandsdómurum leiksins. Svo gæti farið að hetja kvöldsins sé á leiðinni með Skotum á HM næsta sumar. Hann hefur sett stefnuna á enska landsliðið en ekki komist þangað inn. Hann hefur tengsl til Skotlands og enskir miðlar hafa fjallað mikið um möguleg landsliðsskipti. Það er ekki í huga mínum í augnablikinu. Það er langt í sumarið og gengið hjá okkur í félaginu hefur ekki verið upp á sitt besta. Eina einbeitingin mín var á leikinn í kvöld og næstu leiki sem við eigum fram undan. Ég get ekki sagt að ég hafi hugsað neitt út í það, það var bara að klára verkið í kvöld, sem við og gerðum,“ sagði Barnes. Enski boltinn Mest lesið Svörtu skýin safnast saman yfir Anfield eftir stórtap á heimavelli Enski boltinn Stelpurnar okkar á HM með flottan sigur í farteskinu Handbolti Íslandsmeistari í fimm ára keppnisbann Sport „Þetta er mjög erfið staða í augnablikinu“ Enski boltinn Eiður enn að skora mörk: „Gjöfin sem heldur áfram að gefa“ Fótbolti Þjálfun eða ekki? | Guðmundur kominn heim og íhugar næstu skref Handbolti Sænska landsliðið fordæmt fyrir að auglýsa megrunarlyf Sport Barnes var hetja Newcastle í risasigri á Manchester City Enski boltinn „Ég ætla að brjóta á honum andlitið“ Sport Skoskir stuðningsmenn ollu jarðskjálfta Fótbolti Fleiri fréttir Hetja kvöldsins gæti skipt um landslið og farið með Skotum á HM Barnes var hetja Newcastle í risasigri á Manchester City „Hvort sem hlutirnir ganga vel eða illa, þá er það á mína ábyrgð“ „Mikið fjör í búningsklefanum“ „Þetta er mjög erfið staða í augnablikinu“ Crystal Palace upp í Meistaradeildarsæti Svörtu skýin safnast saman yfir Anfield eftir stórtap á heimavelli Þriðji sigur Chelsea í röð Andri Lucas setti sigurmarkið í Íslendingaslagnum Haítí búið að hringja í leikmann Sunderland fyrir HM Hægribakvarðarkrísa hjá Liverpool Sjáðu bestu mörkin og lætin sem eru í vændum í London Rak tána í hurð og missir af risaleikjum Sakna Jota en myndu aldrei nota það sem afsökun Dómanefndin ósammála um „ekki mark“ Liverpool gegn Man City Sadio Mané hafnaði Manchester United Íslendingaliðið byggir leikvang með tólf reykháfum Segir suma ekki vera tilbúna fyrir svarta súperstjörnu Mo Salah hefur ekki verið bestur í Afríku í sjö ár „Það verður eitthvað kaos í Fantasy-samfélaginu“ Óttast að Gabriel verði frá fram á næsta ár Orðaður við Liverpool og með 65 milljóna punda riftunarákvæði í janúar Sesko úr leik fram í desember Liverpool-stjarnan grét í leikslok Lofar að fara sparlega með Isak Hjammi með mikla reynslu: „Kannski ekkert sérstakt í tuttugu tilraunum“ Stefnir Manchester United vegna „kynferðislegs og líkamlegs ofbeldis“ Fantasýn: Bara nítján stigum frá toppnum á Íslandi Segir Liverpool „fá ekkert“ út úr því að nota Mo Salah svona Fyrrum United-maður sakaður um að hrækja á stuðningsmenn Sjá meira