Eiður Smári Guðjohnsen er enn að skora mörk í enska boltanum, ef marka má samfélagsmiðla Sky Sports.
Eiður Smári lagði skóna á hilluna árið 2016, eða fyrir tæpum áratug síðan. Það virðast þó margir eiga erfitt með að gleyma tíma hans í boltanum.
Vissulega eru enn nokkrir sem bera nafnið Guðjohnsen enn að spila fótbolta. Synir Eiðs hafa verið að gera það gott úti í heimi undanfarin ár.
Einn þeirra er Andri Lucas Guðjohnsen, en hann er í dag leikmaður Blackburn í ensku B-deildinni.
Andri Lucas skoraði sigurmark Blackburn er liðið heimsótti Preston í gær og hefur hann nú skorað fjögur mörk fyrir Blackburn á tímabilinu.
Þau sem stjórna samfélagsmiðlum Sky Sports virðast þó ekki hafa verið meðvituð um það að Eiður Smári væri löngu hættur í fótbolta og að synir hans væru teknir við keflinu.
Á X-síðu Sky Sports birtist færsla í gær eftir að Andri Lucas skoraði markið með yfirskriftinni „gjöfin sem heldur áfram að gefa.“
Þar undir stóð svo: „Eiður Guðjohnsen mætir á fjærstöngina og skilar boltanum í netið.“
Andri Lucas birti svo skjáskot af færslunni á Instagram-síðu sinni, með hvatningarorðum til pabba síns, sem Eiður endurbirti í kjöfalið.