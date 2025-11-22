Strákarnir hans Sean Dyche sóttu 3-0 sigur og þrjú stig á Anfield í ensku úrvalsdeildinni í dag.
Forest hefur náð í sjö stig í síðustu þremur leikjum og Dyche er búinn að breyta öllu hjá liðinu.
Þetta var sjötta deildartap Liverpool í síðustu sjö leikjum og liðið gæti verið ellefu stigum frá toppsætinu eftir þessa umferð. Eins og er þá situr liðið í ellefta sæti og er dottið niður í neðri hluta deildarinnar.
Hafi verið áhyggjur fyrir landsleikjahléð þá er að myndast algjört krísuástand í herbúðum meistaranna. Það er hætt við því að ensku blöðin verði full af hamfarafréttum næstu daga.
Úrslitin eru algjör niðurlæging fyrir Liverpool og sætið hans Arne Slot er farið að hitna allverulega.
Liverpool var með mikla yfirburði framan af leik en ekkert gekk að koma boltanum í markið.
Svíinn Alexander Isak var í byrjunarliðinu en þarf að bíða lengur eftir fyrsta deildarmarki sínu fyrir Liverpool.
Nottingham Forest skoraði fyrsta markið á 33. mínútu þegar boltinn datt fyrir Murillo eftir hornspyrnu og Murillo skoraði með föstu skoti úr teignum.
Liverpool gat þakkað fyrir að lenda ekki tveimur mörkum undir þegar Igor Jesus kom boltanum í markið þremur mínútum síðar en dómarinn dæmdi markið af vegna hendi.
Forest-menn voru ekki sáttir með þann dóm og myndavélunum gekk ekkert alltof vel að sýna þessa hendi. Myndbandsdómararnir gerðu ekki athugasemd við dóminn og markið var dæmt af.
Annað mark Forest kom hins vegar strax í upphafi seinni hálfleiks þegar Nicolo Savona skoraði eftir undirbúning gamla Liverpool-mannsins Neco Williams.
Staðan var 2-0 og útilitið svart fyrir heimamenn. Þetta var ekki búið. Niðurlægingin hélt áfram.
Morgan Gibbs-White kom Forest í 3-0 á 79. mínútu og stuðningsmenn Liverpool sáust yfirgefa Anfield hundsvektir.
Liverpool reyndi eitthvað að sækja það sem eftir lifði leiks en ekkert gekk. Annan leikinn í röð tókst liðinu ekki að skora mark og markatalan í þeim er 0-6.