Ör­yrkjar fá nú síður gjaf­sókn

Árni Sæberg skrifar
Öryrkjar geta nú síður fengið gjafsókn vegna breytinga sem Inga Sæland gerði á örorkukerfinu.
Umtalsvert færri úr hópi öryrkja eiga þess kost að leita réttar síns fyrir dómstólum þar sem lágmarksörorkubætur eru nú töluvert yfir tekjuviðmiði gjafsóknar. Lögmannafélag Íslands telur að það kunni að stangast á við ákvæði bæði stjórnarskrárinnar og mannréttindasáttmála Evrópu.

Í grein í Lögmannablaðinu segir að Lögmannafélagið hafi farið þess á leit við Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur dómsmálaráðherra að hún beiti sér fyrir hækkun á tekjuviðmiði umsækjenda um gjafsókn þar sem lágmarksörorkubætur hafi farið yfir tekjuviðmið gjafsóknarreglna þegar þær voru hækkaðar 1. september síðastliðinn. 

Viðmiðunarmörk árstekna einstaklings, sem sækir um gjafsókn á grundvelli bágrar fjárhagsstöðu, séu nú 4.999.205 krónur en samkvæmt heimasíðu TR nemi grunngreiðsla örorkulífeyris til einstaklings nú 4.756.080 krónum auk 788.508 króna heimilisuppbótar og 375.480 króna aldursviðbótar, samtals 5.920.068 krónur.

Nefndin taki sér óásættanlegan frest

Þá hafi félagið vakið athygli ráðherra á ‏því að þrátt fyrir að gert sé ráð fyrir að umsókn um gjafsókn berist dómsmálaráðuneytinu eigi síðar en þremur vikum fyrir aðalmeðferð máls, þá áskilji gjafsóknarnefnd sér allt að mánaðar frest til að taka afstöðu til gjafsóknarbeiðna. 

Þar sem áfrýjunarfrestur sé alla jafna einnig mánuður sé sá frestur með öllu óásættanlegur.

Nauðsynlegt að skilyrði um lögheimili verði breytt

Að lokum hafi Lögmannafélagið bent ráðherra á nauðsyn þess að gerðar verði breytingar á skilyrðum um að börn yngri en átján ára séu með skráð lögheimili hjá umsækjanda gjafsóknar. 

Á meðan viðmiðunartekjumörk nemi nú 555.766 krónum á barn, sem er með skráð lögheimili hjá umsækjanda, þá njóti foreldri, sem sækir um gjafsókn, þess að engu leyti þrátt fyrir að það greiði fullt meðlag og sé með jafna umgengni.

