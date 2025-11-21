Sakna Jota en myndu aldrei nota það sem afsökun Sindri Sverrisson skrifar 21. nóvember 2025 11:16 Arne Slot sagði frá meiðslum Conor Bradley á blaðamannafundinum í dag. Getty/Nick Potts Arne Slot tilkynnti á blaðamannafundi í dag að Liverpool yrði án Conor Bradley og Florian Wirtz á morgun, gegn Nottingham Forest. Hann var spurður út í áhrif fráfalls Diogo Jota á Liverpool-liðið en sagði ekki koma til greina að kenna því um gengi liðsins á leiktíðinni. Bradley verður frá keppni næstu þrjár vikurnar en Wirtz í skemmri tíma. Liverpool verður einnig án Jeremie Frimpong sem skapar mikil vandræði með stöðu hægri bakvarðar, nú þegar framundan eru sjö leikir á þremur vikum. Góðu fréttirnar fyrir Liverpool eru að Alisson ætti að geta snúið aftur í markið á morgun. Slot var svo spurður út í viðtal Andy Robertson eftir að Skotar tryggðu sig inn á HM á mánudaginn, þar sem vinstri bakvörðurinn sagðist hafa hugsað til Jota allan daginn, og hvort að honum þætti gagnrýnin á Liverpool ósanngjörn eftir áfallið í sumar. „Það verður alltaf þannig að gagnrýnin er stundum sanngjörn og stundum ósanngjörn. Ég sá viðtalið í beinni og ég veit að þetta er ákveðið mál fyrir okkur, sem er algjörlega eðlilegt. En svo hugsar maður líka og finnur svo mikið til með konu hans og börnum því þetta er svo, svo mikið erfiðara fyrir þau en fyrir okkur,“ sagði Slot en blaðamannafundinn má sjá hér að neðan. Klippa: Arne Slot á blaðamannafundi „Það er alveg á hreinu að við söknum leikmannsins og manneskjunnar,“ hélt Slot áfram. „Það er kannski til að undirstrika það að við erum núna að mæta Nottingham Forest og á síðustu leiktíð vorum við 1-0 undir gegn Forest en það tók hann [Jota] bara eina mínútu að skora og jafna metin. Þarna er ég að tala um leikmanninn, sem við söknum svo sannarlega. Okkur hefur ekki tekist eins oft á þessari leiktíð að koma til baka eftir að hafa lent undir. Hann átti algjörlega sinn þátt í þessu á síðustu leiktíð. En við söknum hans auðvitað líka sem manneskju. Ég vil samt undirstrika að kona hans og börn sakna hans mun meira og foreldrar hans einnig,“ sagði Slot. Spurður frekar út i það hvernig sé að takast á við missinn af Jota sagði Slot: „Það er gott fyrir okkur að minnast hans stöðugt sem leikmannsins og manneskjunnar sem hann var. En það er ómögulegt að meta hver áhrifin eru á leikmennina og úrslitin. Það síðasta sem ég myndi gera er að nota þetta sem afsökun, einfaldlega því ég veit ekki áhrifin. Ég veit að við söknum hans sem leikmanns, og sem manneskju en ég veit ekki hvaða áhrif það hefur á frammistöðu okkar og úrslit. Við munum aldrei nota það sem afsökun.“ Enski boltinn Mest lesið Heimir varaði McClaren við því að hann myndi ekki endast í tvo mánuði Fótbolti Hneykslaði marga með því að æfa með barnið á bakinu Sport „Hlustið á leikmennina“ Handbolti Íslendingaliðið byggir leikvang með tólf reykháfum Enski boltinn Sadio Mané hafnaði Manchester United Enski boltinn Veikindi í landsliðshópnum: „Þær segja að þetta sé mér að kenna“ Handbolti Ætlar að búa til gleðikokteil á skrifstofu HSÍ Handbolti Þjálfari Ísaks sagði liðinu að halda kjafti fram að jólafríi Fótbolti McTominay hoppaði hærra en Ronaldo Fótbolti Segir suma ekki vera tilbúna fyrir svarta súperstjörnu Enski boltinn Fleiri fréttir Sakna Jota en myndu aldrei nota það sem afsökun Dómanefndin ósammála um „ekki mark“ Liverpool gegn Man City Sadio Mané hafnaði Manchester United Íslendingaliðið byggir leikvang með tólf reykháfum Segir suma ekki vera tilbúna fyrir svarta súperstjörnu Mo Salah hefur ekki verið bestur í Afríku í sjö ár „Það verður eitthvað kaos í Fantasy-samfélaginu“ Óttast að Gabriel verði frá fram á næsta ár Orðaður við Liverpool og með 65 milljóna punda riftunarákvæði í janúar Sesko úr leik fram í desember Liverpool-stjarnan grét í leikslok Lofar að fara sparlega með Isak Hjammi með mikla reynslu: „Kannski ekkert sérstakt í tuttugu tilraunum“ Stefnir Manchester United vegna „kynferðislegs og líkamlegs ofbeldis“ Fantasýn: Bara nítján stigum frá toppnum á Íslandi Segir Liverpool „fá ekkert“ út úr því að nota Mo Salah svona Fyrrum United-maður sakaður um að hrækja á stuðningsmenn Úlfarnir komnir með nýjan þjálfara „Ráðafólk fótboltans verður að hlusta á áhyggjur kvenna“ Yfirmaður dómara segir það rétt að dæma markið af Liverpool Aftur brotist inn til Sterling en núna var hann heima „Menn beita öllum brögðum“ Er framherji Brentford óvænt að banka á landsliðsdyrnar hjá Brasilíu? Nagelsmann um Wirtz: Liðsfélagarnir í Liverpool gætu nú aðeins hjálpað honum Kaldasta fagnið í bransanum orðið að vörumerki Liverpool kvartar í dómarasamtökunum „Algjört bull“ eða „rétt ákvörðun“? Mætti sínu gamla liði í fyrsta sinn og skoraði tvö sjálfsmörk Hjörvar sagði González fá símtal: „Ef það gerist þá verður það frábært“ Van Dijk við Hjörvar: „Hvað er sérfræðingur?“ Sjá meira