Óhuggulegt fall fegurðardrottningar

Ungfrú Jamaíka fékk harkalegan skell þegar hún datt af sviðinu í undankeppni Ungfrúar alheims í Taílandi í gær. Hún var borin á sjúkrabörum af vettvangi og flutt á sjúkrahús.

Dægurmálamiðillinn USA Today greindi frá slysinu.

Hin jamaíska Gabrielle Henry er 28 ára, starfar sem augnlæknir og átti að keppa til úrslita í keppninni annað kvöld.

Í myndbandi af atvikinu má sjá Henry ganga eftir sviðinu í síðum appelsíngulum kjól þegar hún hrapar skyndilega til jarðar.

Forsvarsmenn Ungfrú alheims greindu í kjölfarið frá því að forseti samtakanna, Raúl Rocha Cantú, hefði heimsótt Henry á spítalann í Bangkok. Þar kom fram að ástand hennar væri stöðugt og hún hefði hlotið „nokkur smávægileg sár".

„Ég var þarna með fjölskyldu hennar og henni og sem betur fer brotnuðu engin bein," skrifaði Cantú í Instagram-færslu.

Niðrandi ummæli og fækkun í dómnefnd

Fegurðarsamkeppni Ungfrú Alheims sem fer fram í Taílandi í ár hefur gengið vægast sagt brösuglega og ýmsir skandalar skekið keppnina.

Fyrst kallaði framkvæmdastjóri keppninar, Nawat Itsaragrisil, ungfrú Mexíkó, Fátimu Bosch, heimska á undirbúningsviðburði í byrjun nóvember Taílandi. Fjöldi keppenda yfirgaf í kjölfarið salinn, þar á meðal ríkjandi Ungfrú alheimur. Itsaragrisil var fordæmdur af fjölda fólks, meðal annars forseta keppninnar, og baðst hann afsökunar á ummælum sínum. Hlutverk hans í keppninni var í kjölfarið minnkað verulega.

Aðeins tveimur dögum síðar dró ungfrú Ísland, Helena Hafþórsdóttir O'Connor, sig úr keppninni vegna veikinda. Teymi hennar greindi frá því að hún hefði glímt við veikindi í einhverja dagið og væri farið að batna en hefði samt sem áður ákveðið að hætta keppni.

Síðastliðinn þriðjudag þá hætti líbansk-franska tónskáldið Omar Harfouch í dómnefnd keppninnar og ýjaði að því að keppnin væri spillt og fyrirfram ákveðin. Sagði hann að óopinber dómnefnd hefði ákveðið hverjir tækju þátt í úrslitunum án viðkomu raunverulegu dómnefndarinnar.

Nokkrum klukkustundum síðar hætti franski fótboltaþjálfarinn einnig í dómnefndinni og sagði „ófyrirséðar persónulegar ástæður" hafa valdið því.