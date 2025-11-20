Kom óánægju sinni á framfæri við von der Leyen Kjartan Kjartansson skrifar 20. nóvember 2025 12:18 Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, með símann á lofti í stjórnarráðinu. Ekki fylgdi sögunni hvort myndin hefði verið tekin í miðju símtali hennar við forseta framkvæmdastjórnar ESB. Facebook-síða forsætisráðherra Forsætisráðherra segist hafa komið óánægju íslenskra stjórnvalda með verndaraðgerðir Evrópusambandsins vegna kísiljárns á framfæri við Ursulu von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar ESB, í morgun. Von der Leyen hafi sagt Ísland áfram geta reitt sig á aðgengi að innri markaði ESB. Framkvæmdastjórnin hóf aðgerðir til þess að vernda evrópska járnblendiframleiðslu í vikunni. Íslenskur kísilmálmur fékk ekki undanþágu þrátt fyrir aðild Ísland að EES-samningnum. Ísland verður nú háð innflutningskvótum á kísilmálmi í Evrópu næstu þrjú árin. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, segist hafa rætt við von der Leyen um aðgerðirnar í síma í morgun. „Ég kom skýrt til skila óánægju okkar með þessa niðurstöðu. Og að hún væri ekki í takti við það sem við æti að búast í okkar samskiptum,“ skrifar Kristrún í færslu á Facebook. Von der Leyen hafi staðfest í símtalinu að aðgerðirnar væru sértækt tilvik og gæfu ekki fordæmi fyrir aðrar ákvarðanir. Ákvörðunin snerist ekki um EES-samninginn. „Ísland getur áfram reitt sig á aðgengi að innri markaði ESB og því fjárfestingarumhverfi sem samningnum fylgir,“ skrifar forsætisráðherra. Mikilvægt hafi verið að fá staðfestingu fá forseta framkvæmdastjórnarinnar að EES-samningurinn stæði sterkur þrátt fyrir „þetta hliðarspor“. Íslensk stjórnvöld hafa sagt ákvörðun ESB um verndaraðgerðirnar og að undanskilja ekki EES-ríkin frá þeim ganga gegn „anda“ samningsins. Framkvæmdastjórnin segir aftur á móti að aðgerðirnar rúmist innan ákvæða samningsins sem leyfi aðilum hans að grípa til öryggisráðstafana, meðal annars til þess að tryggja hagsmuni atvinnugreina. Evrópusambandið Verndarráðstafanir ESB vegna járnblendis Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Skattar, tollar og gjöld Mest lesið Gulli Reynis látinn Innlent Magnús Guðmundsson er látinn Innlent Engin heimild til að granda skipum vegna gruns um smygl við Ísland Innlent Bílastæðasjóður hætti eftirliti á bílastæðum við Landspítala og HR Innlent Vill að handhafar forsetavalds fái hundrað þúsund krónur árlega Innlent Mótmæla fyrirhuguðum þungaflutningum í gegnum Selfoss Innlent Þjóðin skiptist í fylkingar um göng eða brú Innlent Um 6.000 flóttamenn og hælisleitendur á Íslandi Innlent Viðurkenndu að kviðdómendur sáu ekki ákæruskjalið Erlent Vildi að sonurinn hefði aldrei farið á Stuðla Innlent Fleiri fréttir Ungu fólki í endurhæfingu vegna offitu fjölgar Framsókn vill svara ESB í sömu mynt en fjármálaráðherra tekur dræmt í slíkar hugmyndir Magnús Guðmundsson er látinn Þjóðin skiptist í fylkingar um göng eða brú Nær allir sammála um afsögn ríkislögreglustjóra Um 6.000 flóttamenn og hælisleitendur á Íslandi Bein útsending: Heilbrigðisþing – Endurhæfing - leiðir til betra lífs Feta einstigi milli metnaðar og raunsæis í loftslagsmarkmiði Mótmæla fyrirhuguðum þungaflutningum í gegnum Selfoss Engin heimild til að granda skipum vegna gruns um smygl við Ísland Maður að trufla umferð og eldur í bakaríi Bílastæðasjóður hætti eftirliti á bílastæðum við Landspítala og HR Vill að handhafar forsetavalds fái hundrað þúsund krónur árlega Gulli Reynis látinn Tók fjórar mínútur að koma heimilisfólki á Hrafnistu í skjól Sviðsstjóri lögsækir Ríkisendurskoðun Stilla á lista Miðflokks í Kópavogi Vildi að sonurinn hefði aldrei farið á Stuðla Syrgir soninn og sér eftir vist á Stuðlum Mál ríkisendurskoðanda á borði forsætisnefndar Tveir handteknir fyrir þjófnað í Hagkaup Skaut föstum skotum á Seðlabankastjóra Framhlaup hafið í Dyngjujökli Stór útvegsfyrirtæki meðal stærstu bakhjarla Viðreisnar Ísland vildi varnagla í EES-samninginn sem nú er notaður gegn EES-ríkjunum Mun funda með Karli konungi Stýrivaxtalækkun og áhrif verndaraðgerða ESB metin Samfylkingin blæs til prófkjörs í borginni Skora á Lilju eftir hörfun Einars Sigurður Flosason til liðs við Þjóðkirkjuna Sjá meira