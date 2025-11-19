Í skýjunum eftir sex marka sigur: „Nálægt fullkomnun“ Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 19. nóvember 2025 18:32 Craig Bellamy er tveimur sigrum frá því að koma Wales á HM 2026. getty/Michael Steele Eins og ætla mátti var Craig Bellamy, þjálfari velska karlalandsliðsins í fótbolta, afar sáttur með sína menn eftir stórsigurinn á Norður-Makedóníu, 7-1, í undankeppni HM í gær. Með sigrinum tryggðu Walesverjar sér 2. sætið í sínum riðli í undankeppninni og jafnframt að leikur þeirra í undanúrslitum umspils um sæti á HM fari fram á heimavelli þeirra í Wales. „Ég er ekki fullkomin manneskja og ég hef ekki hitt neina slíka. En ég tek það kannski aðeins til baka því þetta var eins nálægt fullkominni frammistöðu og komist verður. Þetta var ótrúlegt,“ sagði Bellamy eftir leikinn á Cardiff City leikvanginum í gær. „Hvernig við fórum með boltann, tímasetningarnar okkar. Við spiluðum ekki með framherja heldur þrjár tíur. En þeir voru í stöðum til að draga menn út og hlaupa inn í þau svæði og síðan tengdu kantmennirnir líka við. Við gerðum svo vel með boltann og þá færðu góð færi. Þetta var einn af þeim dögum þar sem við nýttum þau líka.“ Á morgun kemur í ljós hver andstæðingur Wales í umspilinu í mars á næsta ári verður. Wales getur mætt Bosníu, Kósovó eða Írlandi sem Heimir Hallgrímsson stýrir. Bellamy tók við velska landsliðinu í júlí 2024. Hann hefur stýrt Wales í sextán leikjum. Átta þeirra hafa unnist, fjórir tapast og fjórir endað með jafntefli. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Curacao tók HM-metið af Íslandi í nótt Fótbolti Heimir sagði Ronaldo að hann væri himinlifandi með þetta Fótbolti Fortuna - Breiðablik | Blikar með bakið upp við vegg Fótbolti Sólveig ráðin framkvæmdastjóri HSÍ Handbolti Trump hitti Ronaldo: Held að sonur minn virði föður sinn aðeins meira núna Fótbolti Nú verður hægt að „drekka“ íslensku dæturnar Sport Siggi Raggi fann sláandi tölfræði um íslenska karlalandsliðið Fótbolti Norskur landsliðsmaður í tveggja vikna skilorðsbundið fangelsi Fótbolti „Hefði verið vondur tímapunktur í allri neikvæðninni“ Fótbolti Fara loksins inn í íbúðina sem þau keyptu fyrir tveimur árum Íslenski boltinn Fleiri fréttir Í skýjunum eftir sex marka sigur: „Nálægt fullkomnun“ Hætti við að hætta og komst loksins á HM rúmlega fertugur Fortuna - Breiðablik | Blikar með bakið upp við vegg „Hefði verið vondur tímapunktur í allri neikvæðninni“ „Réttur skóbúnaður hlýtur að hjálpa okkur“ Norskur landsliðsmaður í tveggja vikna skilorðsbundið fangelsi Danir og Svíar gætu mæst í HM-umspilinu Trump hitti Ronaldo: Held að sonur minn virði föður sinn aðeins meira núna Þetta gæti verið upphafið að einhverju stóru Eftirmaður Heimis Hallgrímssonar hættur Sviptur fyrirliðabandinu fyrir að hunsa stuðningsmenn Heimir sagði Ronaldo að hann væri himinlifandi með þetta Siggi Raggi fann sláandi tölfræði um íslenska karlalandsliðið Fara loksins inn í íbúðina sem þau keyptu fyrir tveimur árum Rekin eftir að hafa orðið valdur að ógildingu Maradona-réttarhaldanna Curacao tók HM-metið af Íslandi í nótt Fyrirliði Skota hugsaði um Jota allan daginn fyrir eitt besta kvöld lífsins Velsk sýning og Austurríki á HM í fyrsta sinn síðan 1998 Skotar á HM í fyrsta sinn í 28 ár Óttast að Gabriel verði frá fram á næsta ár Árni Snær áfram milli stanganna hjá Stjörnunni Þriggja marka tap og strákarnir úr leik Reynir að lægja öldurnar eftir stórsjó ævisögunnar Sæti á HM 2026 í boði á Hampden Park í kvöld Sýna frá ræðu Arnars eftir að HM draumurinn varð að engu Danir skjálfa á beinunum: Óttast klúður í kvöld Ronaldo hittir Trump í dag Leikmennirnir skipta 375 milljónum króna á milli sín Orðaður við Liverpool og með 65 milljóna punda riftunarákvæði í janúar Er undankeppni HM í fótbolta ósanngjörn fyrir Ísland og hinar þjóðir Evrópu? Sjá meira