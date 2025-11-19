Fótbolti

Í skýjunum eftir sex marka sigur: „Nálægt full­komnun“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Craig Bellamy er tveimur sigrum frá því að koma Wales á HM 2026.
Eins og ætla mátti var Craig Bellamy, þjálfari velska karlalandsliðsins í fótbolta, afar sáttur með sína menn eftir stórsigurinn á Norður-Makedóníu, 7-1, í undankeppni HM í gær.

Með sigrinum tryggðu Walesverjar sér 2. sætið í sínum riðli í undankeppninni og jafnframt að leikur þeirra í undanúrslitum umspils um sæti á HM fari fram á heimavelli þeirra í Wales.

„Ég er ekki fullkomin manneskja og ég hef ekki hitt neina slíka. En ég tek það kannski aðeins til baka því þetta var eins nálægt fullkominni frammistöðu og komist verður. Þetta var ótrúlegt,“ sagði Bellamy eftir leikinn á Cardiff City leikvanginum í gær.

„Hvernig við fórum með boltann, tímasetningarnar okkar. Við spiluðum ekki með framherja heldur þrjár tíur. En þeir voru í stöðum til að draga menn út og hlaupa inn í þau svæði og síðan tengdu kantmennirnir líka við. Við gerðum svo vel með boltann og þá færðu góð færi. Þetta var einn af þeim dögum þar sem við nýttum þau líka.“

Á morgun kemur í ljós hver andstæðingur Wales í umspilinu í mars á næsta ári verður. Wales getur mætt Bosníu, Kósovó eða Írlandi sem Heimir Hallgrímsson stýrir.

Bellamy tók við velska landsliðinu í júlí 2024. Hann hefur stýrt Wales í sextán leikjum. Átta þeirra hafa unnist, fjórir tapast og fjórir endað með jafntefli.

HM 2026 í fótbolta

