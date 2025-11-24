Á Hvömmum er lífið allt nema einfalt Lestrarklefinn 24. nóvember 2025 10:07 Nýjasta bók Nönnu Rögnvaldar, Mín er hefndin, er til umfjöllunar í Lestrarklefanum. Jana Hjörvar tekur nýjust bók Nönnu Rgnvaldardóttur fyrir í Lestrarklefanum. Hún hefur þetta að segja um bókina. Fyrir tveim árum kom Nanna Rögnvaldardóttir mörgum á óvart þegar hún sendi frá sér sögulega skáldsögu fyrir jólin í stað sinnar vanalegur matreiðslubókar. Sú bók var Valskan, fyrsta sögulega skáldsagan sem Nanna sendi frá sér og heillaði hún undirritaða upp úr skónum. Í fyrra kom út önnur söguleg skáldsaga frá henni sem var alls ótengd Völskunni. Það var bókin Þegar sannleikurinn sefur sem aftur heillaði undirritaða uppúr skónum. Í þeirri bók breytti Nanna aðeins um stíl og skrifaði sögulega skáldsögu sem var jafnframt ástar- og glæpasaga. Nú hefur hún sent frá sér sjálfstætt framhald þeirrar sögu, Mín er hefndin. Aftur á Hvamma og ný ráðgáta Í Mín er hefndin erum við aftur komin að Hvömmum þar sem húsfreyjan Bergþóra býr ásamt börnum og vinnufólki og aftur hefur Bergþóra gengið fram á lík á víðavangi. Í þetta sinn er það karlmaður sem hefur verið ráðinn bani. Maður sem mörgum af sveitungum Bergþóru var illa við svo það eru margir sem geta legið undir grun um morðið. Nokkru áður en Bergþóra gekk fram á lík mannsins höfðu farið fram umdeild réttarhöld þar sem einstaklingar í slæmri þjóðfélagslegri stöðu hlutu þungar refsingar fyrir lítilsháttar brot. Sá látni tengist þeim réttarhöldum og aðrir einstaklingar líka sem mögulega kunna einnig að vera í hættu. Hafi man lesið Þegar sannleikurinn sefur þá er borðleggjandi að lesa þetta sjálfstæða framhald hennar. Nanna ferðast aftur með okkur til 18. aldar og lýsir lífsháttum tímabilsins af mikilli nákvæmni: húsakosti, mataræði, daglegu amstri og aðstöðumun eftir ættum og eignum. Á sama tíma fylgjum við Bergþóru eftir í sögunni þegar hún tekst á við ráðgátuna og vindur ofan af flóknu sakamáli þar sem samfélagslegar aðstæður og mannleg breyskni fléttast saman. Það sem gerir þessar bækur sérstaklega skemmtilegar í íslensku samhengi er hvernig Nanna nýtir sögulegt efni sem vettvang fyrir glæpasögu. Við eigum ríka hefð fyrir sögulegum skáldsögum og fyrir glæpasögum en að blanda þessu tvennu saman er ekki algengt. Umfjöllunina í heild sinni má lesa hér. Fleiri ritdóma er að finna á Lestrarklefinn.is Menning Bókmenntir Mest lesið Þakklát að hafa prófað alls konar hluti Tíska og hönnun Ójöfn verkaskipting: Ég er útkeyrð og hef engan áhuga á kynlífi Lífið Hjúkrunarfræðingurinn sem gerðist kúabóndi Lífið Stjörnulífið: „Ég kikna í hnjánum“ Lífið Hvers vegna halda 9/11-samsæriskenningar enn velli? Lífið Var tilbúinn að taka hálsæð Kourani í sundur með lykli Innlent Kenzen með 5 af topp 20 vörunum á Óskar appinu Lífið samstarf Hulunni svipt af nýjum Íþróttaálfi Lífið Ástin blómstrar hjá Kristínu Ruth og Arnari Snæ Lífið Þegar Dorrit var forsetafrú Lífið Fleiri fréttir Á Hvömmum er lífið allt nema einfalt Kenzen með 5 af topp 20 vörunum á Óskar appinu Fjörðurinn, húsið og leyndarmálin Græjaðu gjafalistann á góðum prís Snjallt pöntunarkerfi á hádegismat sparar vinnu, tíma og kostnað Ný vefverslun Slippfélagsins er paradís fyrir myndlistafólk Höfundar lesa í beinni í kvöld BRASA er nýr og glæsilegur veitingastaður í hjarta Kópavogs Birgitta Haukdal áritaði bækur í Smáralind Mannlega hlið fjármálanna kjörnuð í bókinni Sálfræði peninganna Eru geimverur meðal okkar? Tilbrigði við sannleika Myndaveisla: Klikkuð stemning í Eldhúspartýi FM957 Partyland fagnar tveggja ára afmæli með 20% afslætti alla vikuna Fyrsti íslenskumælandi bóndabærinn slær í gegn Einar Már, Sunna Dís og Sigrún Eldjárn lesa upp í kvöld Knútur vann graskerskeppni FM957 og Fjarðarkaupa Fegurðin og fjölbreytnin í krulluðu hári Nanna Rögnvaldar og Hallgrímur Helga lesa í kvöld Sól, borg, skíði og flug á einum stað Alvöru kósýkvöld með frábærum afsláttum, gleði og góðri stemningu Góð tannheilsa er hluti af hamingju og heilsu Kvefið gengur hraðar yfir með ColdZyme® Vetrartískan er mætt í Boozt með kósýheit Nýir réttir Serrano aðgengilegir í LifeTrack appinu Frank Sinatra, Dean Martin og Sammy Davis Jr. lifna við í Hörpu „Við eigum meira blóð en blóðbankinn!“ Flytja alla Springsteen slagarana í Hörpu Frábær árangur í meðferðarstarfi Kalklitir og Slippfélagið mála framtíðina saman Sjá meira