Heimir Hallgrímsson segir undanfarna daga hafa verið eina gleðisprengju, töfrum líkastir og samgleðst hann með írsku þjóðinni eftir að Írland tryggði sér sæti í umspili fyrir HM í fótbotlta. Á svona dögum gleymast erfiðu dagarnir sem höfðu á undan gert vart um sig þegar ekki gekk eins vel.
„Þetta hefur bara verið töfrum líkast. Einhvern veginn þegar allt gengur upp þá gleymir maður öllu því sem á áður hefur gengið á,“ segir Heimir í viðtali hjá íþróttadeild Sýnar en eftir að hafa átt nokkuð strembna daga í starfi í fyrri hluta undankeppninnar og fengið nokkuð harða og óvægna gagnrýni í sinn garð lét Heimir verkin tala innan vallar.
Nánar verður rætt við Heimi í Sportpakkanum að loknum kvöldfréttum Sýnar í kvöld. Þar verður farið yfir dagana ótrúlegu sem hafa liðið frá því að Írar tryggðu sér sæti í umspili HM með mögnuðum sigrum sem og gagnrýnina sem hann fékk í sinn garð á sínum tíma og var ítrekað kallaður tannlæknirinn Heimir en ekki landsliðsþjálfarinn Heimir af fjölmiðlum og sparkspekingum.
Fram hefur komið að Heimir hafi verið með tilboð um nýjan samning á borðinu frá írska knattspyrnusambandinu en það var að hans beiðni að viðræður um nýjan samning yrðu settar á ís um hríð.
„Við munum setjast niður saman þegar það fer að róast og spjalla saman. Ég hef alltaf átt í mjög hreinskilin og góð samskipti við stjórnarmennina. Gott fólk þar og allt mjög heiðarlegt í öllum þeim samskiptum. Við vorum búin að ákveða að taka upp samningaviðræður eftir fyrsta gluggann en af því að það fór svo illa þá bað ég þá um að gera ekkert á þeim tímapunkti. Það hefði bara verið vondur tímapunktur í allri neikvæðninni. Við ákváðum bara að fresta því að spjalla saman þangað til eftir þessa keppni. Samningurinn minn rennur út eftir HM. Þannig vonandi verður það bara í júlí á næsta ári. Það er hálft ár eftir enn í mínum huga allavegana.“
Heimir hefur varið síðustu dögum eftir úrslitaleikinn gegn Ungverjum hér heima en er nú á leið út til Sviss þar sem að á morgun verður dregið í HM umspilið. Þar verður Írland í þriðja styrkleikaflokki og mun fá útileik í undanúrslitum gegn annað hvort landsliði Wales, Tékklands, Póllands eða Slóvakíu.
Eyjamaðurinn segir það í raun ekki skipta máli á móti hverjum Írland dregst.
„Nei ekki þannig séð. Við eigum bara útileik og það var það versta, að fara ekki upp í annan styrkleikaflokk og fá þar með heimaleik. Úrslitin bara féllu ekki með okkur tengt því hvaða lið fóru upp úr hvaða riðlum. Hefði Ísland farið áfram þá væri líklegra að við hefðum dottið upp í annan styrkleikaflokk. Við eigum útileik og skiptir sjálfu sér engu, þetta eru allt erfiðir andstæðingar, erfiðir útivellir. Við verðum bara að halda áfram, reyna að bæta okkur, vera jákvæðir og svo sjáum við til hvað gerist.