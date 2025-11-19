Norskur landsliðsmaður í tveggja vikna skilorðsbundið fangelsi Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 19. nóvember 2025 13:27 Andreas Schjelderup í leik með Benfica í Meistaradeildinni. Getty/Carlos Rodrigues Norski landsliðsmaðurinn Andreas Schjelderup kom í dag fyrir rétt í Kaupmannahöfn og var dæmdur sekur fyrir að dreifa kynferðislegu efni. Schjelderup var dæmdur í fjórtán daga skilorðsbundið fangelsi með eins árs skilorði. Hann þarf einnig að greiða málskostnað. Skilorð þýðir að hann má ekki fremja nýtt refsivert brot á næsta ári. Landsliðsmaðurinn er ákærður fyrir að hafa deilt 27 sekúndna löngu myndbandi með kynferðislegu efni af einstaklingum yngri en átján ára á Snapchat þegar hann var nítján ára og spilaði í Danmörku. Hann er núna 21 árs. Í réttinum útskýrði Schjelderup að hann vissi ekki hversu gamlir einstaklingarnir í myndbandinu væru, en að hann gæti séð að þeir væru yngri en átján ára. Hann útskýrði einnig að hann hafi aðeins séð fyrstu sekúndurnar af myndbandinu og sent það áfram til vinahóps sem „lélegan brandara“. Hann sagðist sjálfur hafa fengið myndbandið frá öðrum vinahópi. „Um leið og ég sendi það áfram til vina minna áttaði ég mig fljótt á því að það var auðvitað ólöglegt,“ sagði hann í réttinum. Saksóknari hefur farið fram á að Schjelderup fái viðvörun um brottvísun frá Danmörku. Norskir, danskir og portúgalskir fjölmiðlar voru á staðnum í borgardómi Kaupmannahafnar og málið hefur fengið mikla fjölmiðlaathygli. Vegna þess var réttarhaldið fært í stærri sal vegna mikils fjölmiðlaáhuga á málinu. Það var í byrjun nóvember sem Schjelderup, sem spilar með portúgalska félaginu Benfica, birti nokkrar Instagram-sögur þar sem hann sagði frá ákærunni. Hann viðurkenndi brot sitt þar en með fyrrnefndum rökum. Það þurfti því ekki að sanna sekt hans fyrir dóm og málið snérist um að ákveða refsinguna. Norski boltinn Portúgalski boltinn Mest lesið Curacao tók HM-metið af Íslandi í nótt Fótbolti Heimir sagði Ronaldo að hann væri himinlifandi með þetta Fótbolti Nú verður hægt að „drekka“ íslensku dæturnar Sport Siggi Raggi fann sláandi tölfræði um íslenska karlalandsliðið Fótbolti Trump hitti Ronaldo: Held að sonur minn virði föður sinn aðeins meira núna Fótbolti Sviptur fyrirliðabandinu fyrir að hunsa stuðningsmenn Fótbolti Fara loksins inn í íbúðina sem þau keyptu fyrir tveimur árum Íslenski boltinn Rekin eftir að hafa orðið valdur að ógildingu Maradona-réttarhaldanna Fótbolti Eftirmaður Heimis Hallgrímssonar hættur Fótbolti Manchester United með lið í NBA Körfubolti Fleiri fréttir „Réttur skóbúnaður hlýtur að hjálpa okkur“ Norskur landsliðsmaður í tveggja vikna skilorðsbundið fangelsi Danir og Svíar gætu mæst í HM-umspilinu Trump hitti Ronaldo: Held að sonur minn virði föður sinn aðeins meira núna Þetta gæti verið upphafið að einhverju stóru Eftirmaður Heimis Hallgrímssonar hættur Sviptur fyrirliðabandinu fyrir að hunsa stuðningsmenn Heimir sagði Ronaldo að hann væri himinlifandi með þetta Siggi Raggi fann sláandi tölfræði um íslenska karlalandsliðið Fara loksins inn í íbúðina sem þau keyptu fyrir tveimur árum Rekin eftir að hafa orðið valdur að ógildingu Maradona-réttarhaldanna Curacao tók HM-metið af Íslandi í nótt Fyrirliði Skota hugsaði um Jota allan daginn fyrir eitt besta kvöld lífsins Velsk sýning og Austurríki á HM í fyrsta sinn síðan 1998 Skotar á HM í fyrsta sinn í 28 ár Óttast að Gabriel verði frá fram á næsta ár Árni Snær áfram milli stanganna hjá Stjörnunni Þriggja marka tap og strákarnir úr leik Reynir að lægja öldurnar eftir stórsjó ævisögunnar Sæti á HM 2026 í boði á Hampden Park í kvöld Sýna frá ræðu Arnars eftir að HM draumurinn varð að engu Danir skjálfa á beinunum: Óttast klúður í kvöld Ronaldo hittir Trump í dag Leikmennirnir skipta 375 milljónum króna á milli sín Orðaður við Liverpool og með 65 milljóna punda riftunarákvæði í janúar Er undankeppni HM í fótbolta ósanngjörn fyrir Ísland og hinar þjóðir Evrópu? Káfaði á rassi Haaland og kom honum í stuð Þurfti að gúgla Heimi sem hefur nú áhrif á næstu kynslóð Íra Forseti FIFA eftir fund með Trump: „Bandaríkin munu bjóða heiminn velkominn“ Mættu með skalla og plastpoka til heiðurs goðsögn Sjá meira