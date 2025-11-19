„Ég elska þig í dag eins og ég gerði þá“ Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 19. nóvember 2025 14:02 Leikkonan Catherine Zeta-Jones og eiginmaður hennar, Michael Douglas leikstjóri, fögnuðu tuttugu og fimm ára brúðkaupsafmæli sínu í gær. Instagram Leikkonan Catherine Zeta-Jones og eiginmaður hennar, Michael Douglas leikstjóri, fögnuðu tuttugu og fimm ára brúðkaupsafmæli sínu í gær. Jones birti fallegar myndir á Instagram-síðu sinni í tilefni dagsins. Jones og Douglas giftu sig við fallega athöfn á The Plaza hótel í New York árið 2000. „Fyrir 25 árum síðan gekk ég upp að altarinu, dáleidd af blómailminum, birtunni frá kertunum og hljómfagra, samhljómandi söng velska kórsins, þar sem ég sá þig standa við enda langa gangsins, að horfa á mig á þann sérstaka hátt sem aðeins þú gerir. Ég elska þig í dag eins og ég gerði þá. Takk, elskan mín,“ skrifaði Jones við færsluna. View this post on Instagram A post shared by Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) Jones deildi einnig myndum frá brúðkaupsdeginum í story á Instagram-síðu sinni sem má sjá hér að neðan. Jones ásamt föður sínum að ganga að altarinu.Instagram Fjölskyldan saman á brúðkaupsdaginn.Instagram Hjónin við altarið.Instagram Instagram Hjónin á brúðkaupsdaginn.Instagram Það var fjölmennt í veislunni.Instagram Douglas og Jones kynntust árið 1998 og eiga saman tvö börn, Dylan Michael og Carys Zetu. Hjónin eiga bæði afmæli þann 25. september, Catherine fæddist árið 1969 og Michael árið 1944. Það er því 25 ára aldursmunur á milli þeirra. Ástin og lífið Hollywood Brúðkaup Mest lesið „Bannað að reikna hvað Aron var gamall þegar við byrjuðum saman“ Lífið Fyrstu mistökin voru að fara einn í fangaklefann Lífið Úr 101 í miðbæ Hafnar: „Búið að bjóða mér á alla fundi Kiwanis, kótilettukvöld og hvaðeina“ Lífið Rikki orðinn tveggja dætra faðir: „Annað eins hár hefur sjaldan sést“ Lífið Sjö ár frá örlagaríkum kossi á fullu tungli Lífið Innlit í ævintýralega baðlónið Laugarás Lagoon Lífið Gæsahúð gekk á milli gesta á Stuðmönnum Tónlist Kessler-tvíburarnir fengu aðstoð við að deyja Lífið Ekki meira en bara vinir Lífið Sérhönnuð krem frá O´Keeffe´s fyrir þurra og sprungna húð Lífið kynningar Fleiri fréttir „Ég elska þig í dag eins og ég gerði þá“ Innlit í ævintýralega baðlónið Laugarás Lagoon Sjö ár frá örlagaríkum kossi á fullu tungli Úr 101 í miðbæ Hafnar: „Búið að bjóða mér á alla fundi Kiwanis, kótilettukvöld og hvaðeina“ „Bannað að reikna hvað Aron var gamall þegar við byrjuðum saman“ Ekki meira en bara vinir Rikki orðinn tveggja dætra faðir: „Annað eins hár hefur sjaldan sést“ Fyrstu mistökin voru að fara einn í fangaklefann Tíu augnkrem fyrir vetrarkuldann Hélt að þetta væri „fjall sem ætti bara heima í málverkum“ „Þetta er þér að kenna“ Sögufrægt hús í miðborginni falt fyrir hálfan milljarð „Hann er að slátra laxinum“ Kessler-tvíburarnir fengu aðstoð við að deyja Tárvotir endurfundir sögulegra feðga Síðasta púslið væntanlegt í maí Dönsku keppendurnir hafi hætt að abbast upp á hana eftir samtalið Banastuð í bókateiti breska sendiráðsins Ísadóra á lista svölustu stelpna Bretlands „Loksins fékk drengurinn okkar nafnið sitt“ Von á þriðju stúlkunni: „Brotnaði um stund við fregnirnar“ Ragnheiður Guðfinna og Hjörtur að hittast Hefði getað blindast ef æxlið hefði ekki uppgötvast Labubu-fígúran mætir á hvíta tjaldið Íslenskur læknanemi keppir til úrslita í Bakaraslagnum Óða boðflennan fangelsuð Stjörnulífið: Kvaddi kollvikin í Istanbúl „Peningar hafa þann eiginleika að hafa vald yfir okkur“ Auglýsir eftir eiganda poka með hvítu dufti Langar að prófa „anal“ en er stressuð Sjá meira