Sjö ár frá örlagaríkum kossi á fullu tungli Svava Marín Óskarsdóttir skrifar 19. nóvember 2025 12:03 Ása Ninna og Árni fögnuðu sjö ára sambandsafmæli sínu í gær. Instagram Ása Ninna Pétursdóttir, fjölmiðla- og dagskrárgerðarkona, og kærasti hennar, Árni Bragi Hjaltason, verkefnastjóri og plötusnúður, fögnuðu sjö ára sambandsafmæli sínu í gær. Fyrsti kossinn átti sér stað á skemmtistaðnum Prikinu undir fullu tungli. Ása deildi einlægri færslu á samfélagsmiðlum þar sem hún rifjaði upp minningar og ævintýri þeirra saman. „Sjö ár í dag síðan ég kyssti þennan fyrst á Prikinu, á fullu tungli. Tæpu ári síðar kom draumadísin okkar í heiminn, fullkomin á fullu tungli.Tunglið hefur síðan fylgt okkur í ótal hringjum, með allar gerðir ævintýra. Rautt, blátt, bjart, hálft, vaxandi, minnkandi eða skínandi fullt.Elska þig í öllu litrófinu… My ride or die." View this post on Instagram A post shared by Ása Ninna (@asaninna) Parið býr saman á Selfossi og á eina dóttur, Matthíu, sem er sex ára. Fyrir á Ása tvo syni. Viðburðaríkt ár Á svipuðum tíma og Ása og Árni byrjuðu saman fór vefurinn Makamál hér á Vísi í loftið, hugmynd sem hafði byrjað að myndast innra með henni þegar hún skildi við fyrrverandi eiginmann sinn og varð einhleyp í fyrsta sinn í mörg ár. Ása hefur starfað sem fjölmiðla- og dagskrárkona undanfarin ár. Hún stýrði meðal annars stefnumótaþáttunum Fyrsta blikið, þar sem fólk á öllum aldri var parað saman og sent á „blink stefnumót", sem sýnd voru á Stöð 2 árið 2021. Ása var valin sjónvarpsmanneskja ársins 2024 á Íslensku sjónvarpsverðlaununum sem fóru fram í Gamla bíói í lok október, fyrir þættina Sveitarómantík. Þættirnir hlutu jafnframt viðurkenningu sem besta menningar- og mannlífsefni ársins. Ástin og lífið Tímamót Tengdar fréttir Ása Ninna kveður Bylgjuna Fjölmiðlakonan Ása Ninna Pétursdóttir mun láta af störfum á Bylgjunni. Hún hefur unnið við dagskrárgerð á útvarpsstöðinni síðustu þrjú ár og stjórnað þættinum Bakaríinu á laugardagsmorgnum, en einnig í öðrum þáttum á Bylgjunni. 25. júlí 2025 17:09 Ása Ninna datt um koll í beinni útsendingu Bráðfyndið atvik átti sér stað í beinni útsendingu Bakarísins á Bylgjunni í dag þegar Ása Ninna Pétursdóttir, annar þáttastjórnanda, ætlaði að fá sér sæti í stúdíóinu. Það fór ekki betur en svo að hún endaði kylliflöt á gólfinu. 17. febrúar 2024 23:46 Stjörnurnar skinu skært á sögulegum sjónvarpsverðlaunum Íslensku sjónvarpsverðlaunin voru afhent í fyrsta sinn á uppskeru- og verðlaunahátíð sjónvarpsgeirans í Gamla bíói í Reykjavík í gærkvöldi. Rjómi íslensks kvikmynda- og sjónvarpsfólks var samankomið í sínu fínasta pússi til að fagna síðustu tveimur árum. 31. október 2025 11:04