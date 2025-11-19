Innlit í ævintýralega baðlónið Laugarás Lagoon Stefán Árni Pálsson skrifar 19. nóvember 2025 12:03 Virkilega vel heppnuð hönnun. Nýjasta baðlón landsins er Laugarás Lagoon er alveg einstakt. Það er með fossi í miðju húsinu og er með úthagagrasi á þakinu og bogadregnum úthliðum í mjög flottri hönnun. Lónið býður upp á einstaka upplifun. Svo er hinn margverðlaunaði kokkur Gísli Matthías Auðunsson sem hefur fengið Michelin viðurkenningu, allsráðandi í eldhúsi veitingastaðar lónsin Ylju. Vala Matt fór fyrir Ísland í dag og kynnti sér þetta ævintýralega baðlón. Breyttu um plan „Lónið hérna er svo sem ekkert svo gömul hugmynd að byggja hérna baðlón, en það stóð lengi vel til að byggja hótel. Og svo kannski svona á síðustu metrunum, þá í rauninni var ákveðið aðeins að beygja planið og byrja á að byggja baðlón og mögulega fara í hótelbyggingu síðar,“ segir Bryndís Björnsdóttir frá baðlóninu í samtali við Völu. „Við erum í rauninni með tvískipta upplifun sem fólk getur gert. Þú getur komið hingað bara í mat, það er eitt af sér, alveg í góðu lagi. Og þú getur líka komið hingað bara í baðlón og farið bara og notið og verið í rauninni bara eins lengi og þú vilt ofan í. Við bjóðum í rauninni ekki upp á það að fólk sé að flakka á milli. Við viljum svolítið að þú klárir hérna áður en farið er í hina upplifunina. Það er mjög gott að fara fyrst í baðlónið og njóta þess að vera úti í náttúrunni og koma síðan inn á veitingastaðinn í framhaldinu eða öfugt. Það er í rauninni allur gangur á því og kannski misjafnt eftir, eftir því hvort þú komir á degi til eða á kvöldin og takir fimm rétta máltíð. Þannig að það eru svona alls konar möguleikar eftir því kannski hvaða tilefni maður er að koma og sækjast eftir hverju sinni,“ segir Bryndís en hér að neðan má sjá innslagið í heild sinni. Ísland í dag Hús og heimili Mest lesið „Bannað að reikna hvað Aron var gamall þegar við byrjuðum saman“ Lífið Fyrstu mistökin voru að fara einn í fangaklefann Lífið Úr 101 í miðbæ Hafnar: „Búið að bjóða mér á alla fundi Kiwanis, kótilettukvöld og hvaðeina“ Lífið Rikki orðinn tveggja dætra faðir: „Annað eins hár hefur sjaldan sést“ Lífið Gæsahúð gekk á milli gesta á Stuðmönnum Tónlist Kessler-tvíburarnir fengu aðstoð við að deyja Lífið Ekki meira en bara vinir Lífið Sérhönnuð krem frá O´Keeffe´s fyrir þurra og sprungna húð Lífið kynningar Lög sem mönnum yrði slaufað fyrir í dag Tónlist Sögufrægt hús í miðborginni falt fyrir hálfan milljarð Lífið Fleiri fréttir Innlit í ævintýralega baðlónið Laugarás Lagoon Sjö ár frá örlagaríkum kossi á fullu tungli Úr 101 í miðbæ Hafnar: „Búið að bjóða mér á alla fundi Kiwanis, kótilettukvöld og hvaðeina“ „Bannað að reikna hvað Aron var gamall þegar við byrjuðum saman“ Ekki meira en bara vinir Rikki orðinn tveggja dætra faðir: „Annað eins hár hefur sjaldan sést“ Fyrstu mistökin voru að fara einn í fangaklefann Tíu augnkrem fyrir vetrarkuldann Hélt að þetta væri „fjall sem ætti bara heima í málverkum“ „Þetta er þér að kenna“ Sögufrægt hús í miðborginni falt fyrir hálfan milljarð „Hann er að slátra laxinum“ Kessler-tvíburarnir fengu aðstoð við að deyja Tárvotir endurfundir sögulegra feðga Síðasta púslið væntanlegt í maí Dönsku keppendurnir hafi hætt að abbast upp á hana eftir samtalið Banastuð í bókateiti breska sendiráðsins Ísadóra á lista svölustu stelpna Bretlands „Loksins fékk drengurinn okkar nafnið sitt“ Von á þriðju stúlkunni: „Brotnaði um stund við fregnirnar“ Ragnheiður Guðfinna og Hjörtur að hittast Hefði getað blindast ef æxlið hefði ekki uppgötvast Labubu-fígúran mætir á hvíta tjaldið Íslenskur læknanemi keppir til úrslita í Bakaraslagnum Óða boðflennan fangelsuð Stjörnulífið: Kvaddi kollvikin í Istanbúl „Peningar hafa þann eiginleika að hafa vald yfir okkur“ Auglýsir eftir eiganda poka með hvítu dufti Langar að prófa „anal“ en er stressuð Birti gamalt bréf til Guðna: „Íslanzka mín er ekki gott“ Sjá meira