„Bannað að reikna hvað Aron var gamall þegar við byrjuðum saman“

Svava Marín Óskarsdóttir skrifar
Parið kynntist í gegnum systur Arons, sem er góð vinkona Ernu Maríu.
Tónlistarmaðurinn Aron Can Gultekin og kærasta hans Erna María Björnsdóttir, flugfreyja hjá Icelandair, fögnuðu níu ára sambandsafmæli sínu í gær.

„Afmælisást. Kærustupar í níu ár. Ps. Bannað að reikna hvað Aron var gamall þegar við byrjuðum saman,“ skrifaði Erna við færslu á samfélagsmiðlum í tilefni dagsins.

Aron fagnaði einnig 26 ára afmæli sínu í gær og Erna varð þrítug fyrr á árinu. Hann var því sautján ára og hún tuttugu og eins árs þegar þau byrjuðu saman.

Saman eiga þau einn son, Theo Can, sem er tveggja ára.

Aron skaust upp á stjörnuhimininn hérlendis sextán ára gamall, fyrir níu árum síðan. Hann hefur gefið út fimm plötur, síðast plötuna Monní, Þegar ég segir monní, sem kom út í fyrra.

Þá hefur Aron vakið athygli með strákasveitinni Iceguy, sem hefur komið með hvelli inn í íslensku tónlistarsenuna.

Tónlist Ástin og lífið

