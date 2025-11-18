Danir ganga að kjörborðinu í dag og velja í borgar- og sveitarstjórnir landsins. Skoðannakannanir benda til þess að svo gæti farið að Jafnaðarmannaflokkur Mette Frederiksen forsætisráðherra tapi meirihluta sínum í höfuðborginni Kaupmannahöfn.
Það yrði saga til næsta bæjar því Jafnaðarmenn hafa stjórnað borginni í meira en hundrað ár og allt frá árinu 1938, þegar yfirborgarstjóraembættinu í núverandi mynd var komið á, hefur sá ávallt komið úr röðum Jafnaðarmanna.
Í umfjöllun Guardian er hermt að nú gæti orðið breyting á og á meðal skýringa er óánægja borgarbúa með ákveðna hægri slgasíðu sem Mette Frederiksen er sögð hafa sett á flokkinn. Hún hefur tekið upp mun harðari stefnu í til að mynda innflytjendamálum en áður tíðkaðist hjá Jafnaðarmönnum og er það sagt hafa fallið í nokkuð grýttan jarðveg hjá höfuðborgarbúum.
Blaðið hefur eftir Bent Winter blaðamanni hjá Berlingske að kapphlaupið um Kaupmannahöfn hafi í það minnsta aldrei verið jafnara. Hann segir skoðanakannanir benda til þess að flokkarnir vinstra megin við Jafnaðarmannaflokkinn eygi nú raunverulegan möguleika á því að mynda meirihluta í Kaupmannahöfn án aðkomu Jafnaðarmanna.
Það hjálpar ekki til að frambjóðandi Jafnaðarmanna til borgarstjóraembættisins er Pernille Rosenkrantz-Theil, fyrrverandi ráðherra í ríkisstjórn Mette Frederiksen og góð vinkona hennar. Svo góð raunar að þær eiga sumarhús saman.