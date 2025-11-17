Telja að lestarteinar hafi verið sprengdir viljandi í Póllandi Kjartan Kjartansson skrifar 17. nóvember 2025 10:06 Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, segir skemmdarverk sem voru framin á lestarteinum í suðausturhluta landsins fordæmalaus. Vísir/EPA Pólsk stjórnvöld fullyrða að vísvitandi skemmdarverk hafi átt sér stað um helgina þegar sprenging eyðilagði lestarteina sem tengja Varsjá og Lublin. Engan sakaði í sprengingunni. Lestarstjóri farþegalestar tilkynnti um að teinar væru skemmdir við þorpið Mika, um hundrað kílómetra suðaustur af Varsjá, í gærmorgun. Frekari skemmdur fundust á öðrum stað á leiðinni. Tveir farþegar og nokkrir starfsmenn voru um borð í lestinni en engan sakaði, að sögn AP-fréttastofunnar. „Versti ótti okkar er staðfestur, því miður. Skemmdarverk voru framin á Varsjá-Lublin línunni. Sprenging skemmdi lestarteinana,“ sagði Donald Tusk, forsætisráðherra, í yfirlýsingu í morgun. Hét Tusk því að yfirvöld hefðu hendur í hári skemmdarvarganna hverjir sem þeir væru. Lýsti hann skemmdarverkunum sem fordæmalausum. Tugir manna hafa verið handteknir vegna gruns um skemmdarverk og njósnir frá því að allsherjarinnrás Rússa í Úkraínu hófst í febrúar árið 2022. Pólland Samgöngur Innrás Rússa í Úkraínu Mest lesið Kókaínkóngur handtekinn á Spáni Erlent Eldur í ruslabíl í Bríetartúni Innlent Kallar nú sjálfur eftir birtingu Epstein-skjalanna Erlent Sonur Beckham sviptur ökuréttindum Erlent Játuðu morð á almennum borgurum en voru aldrei sóttir til saka Erlent „Þar erum við eftirbátar nágrannaþjóðanna“ Innlent Handtekinn í Dölunum Innlent Loftslagskvíði geti ýtt undir fíkniefnaneyslu Erlent Mark Rutte heimsækir Ísland Innlent Lenti utan vegar vestan við Grundarfjörð Innlent Fleiri fréttir Telja að lestarteinar hafi verið sprengdir viljandi í Póllandi Enn og aftur tilkynnt um dróna í Danaveldi Játuðu morð á almennum borgurum en voru aldrei sóttir til saka Kallar nú sjálfur eftir birtingu Epstein-skjalanna Loftslagskvíði geti ýtt undir fíkniefnaneyslu Kókaínkóngur handtekinn á Spáni Sonur Beckham sviptur ökuréttindum Kynna umfangsmiklar breytingar á stuðningi við hælisleitendur Bílstjóri strætisvagnsins laus úr haldi Um hundrað slösuðust og tuttugu voru handtekin á mótmælum í Mexíkó Segist hafa fengið fjölda hótana eftir að Trump hætti að styðja hana Ætlar að lögsækja BBC þrátt fyrir afsökunarbeiðni Árekstur rútu rannsakaður sem manndráp af gáleysi Árásir á lestarkerfi Úkraínu hafi þrefaldast Hætta notkun metanhemjandi íblöndunarefnis Rannsaka tengsl Epstein við Clinton Þrír látnir eftir að rútu var ekið á biðskýli Sprengdu næst stærstu olíudælustöð Rússlands Sautján ára og í leit að peningum fyrir spöngum „Þeir sem leika sér að eldinum munu brenna upp til agna“ Rufu einangrun jaðarhægrisins til að afnema umhverfisreglur Enginn ákærður eftir umdeilt þrjú hundruð manna áhlaup Átján ára látnir svara spurningalista um hæfni þeirra til herþjónustu Vilja ekki feita innflytjendur Embættismenn hafa áhyggjur af sölu F-35 herþota til Sádi Arabíu BBC biður Trump afsökunar en hafnar bótakröfu Eldar í nær öllum hverfum eftir árásir Rússa á Kænugarð Óttast að Úkraínumenn verji Pokrovsk of lengi „Áratugur er ekki langur tími fyrir þá sem lifðu af“ „Ég er sá sem getur fellt hann“ Sjá meira