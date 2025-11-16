Hvaða oddviti er duglegastur að mæta? Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 16. nóvember 2025 11:37 Einn þessara oddviti trónir á toppnum hvað varðar mætingu á borgarstjórnarfundi á árinu. Samsett Skrifstofa borgarstjórnar hefur tekið saman mætingu allra borgarfulltrúa á borgarstjórnarfundi síðustu ár eftir beiðni frá Sjálfstæðisflokknum. Oddviti Sjálfstæðisflokksins trónir þó ekki á toppnum ef litið er til allra oddvitanna en hún er þó ekki langt á eftir oddvita Vinstri grænna sem er duglegust að mæta. Skrifstofa borgarstjórnar tók saman mætingu borgarfulltrúa Reykjavíkurborgar á borgarstjórnarfundi síðustu ára eftir að beiðni um birtingu barst frá Mörtu Guðjónsdóttur, fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í forsætisnefnd. Af oddvitum flokkanna í borgarstjórn er Líf Magneudóttir, oddviti Vinstri grænna, svokölluð mætingardrottning ársins 2025. Hún mætti á alla fundina en í tvö skipti var hún viðstödd einungis hálfan fundinn. Samtals missti hún af einum borgarstjórnarfundi af þeim sautján sem haldnir hafa verið á árinu. Heiða Björg Hilmisdóttir, oddviti Samfylkingarinnar og borgarstjóri, Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins, og Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknarflokksins, deila öðru til fjórða sæti. Samtals missti hvert þeirra af tveimur borgarstjórnarfundum, en bæði Einar og Hildur voru tvisvar sinnum viðstödd hálfan fund. Öll fjögur ætla að bjóða aftur fram krafta sína í sveitarstjórnarkosningunum í vor. Helga Þórðardóttir, oddviti Flokks fólksins, hreppir fimmta sætið með því að mæta á samtals fjórtán fundi. Hún hefur ekki tekið ákvörðun um hvort hún ætli að bjóða sig aftur fram sem oddviti. „Ég hef sagt flokksfélögum mínum að ég vilji gjarnan minnka við mig vegna aldurs svo oddvitastaða er ekki draumastaða hjá mér heldur styðja og vera með í baráttunni fyrir góðum málum flokksins,“ segir Helga við fréttastofu í septembermánuði. Sanna Magdalena Mörtudóttur, oddviti Sósíalistaflokksins, er síðan í því sjötta með þrettán og hálfan fund. Hún er ákveðin í að bjóða sig aftur fram, en þó er óvíst hvort það verði undir formerkjum Sósíalistaflokksins eftir breytingar í framkvæmdastjórn hans. Það munar ekki miklu á síðustu tveimur sætunum en Dóra Björt Guðjónsdóttir, oddviti Pírata, er í næstsíðasta sætinu. Hún missti alls af fimm fundum, fjórum heilum og tveimur hálfum. Það er því Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, oddviti Viðreisnar, sem vermir botnsætið þar sem hún hefur mætt á ellefu og hálfan fund og var fjarverandi fjóra heila fundi og þrjá hálfa. Dóra Björt ætlaði sér að verða formaður Pírata en hætti við og sagði hugmyndir hennar stuðla að óeiningu innan flokksins. Hún stefnir þó, að öllu óbreyttu, á að bjóða aftur fram krafta sína. Þórdís Lóa hefur hins vegar tilkynnt að hún ætlar ekki að bjóða sig aftur fram. Vert er að taka fram að einungis er um einfalda mætingu að ræða og koma ekki fram útskýringar á fjarveru borgarfulltrúanna, jafnvel þótt þeir séu fjarverandi til að sinna öðrum störfum fyrir borgina. Fréttin hefur verið uppfærð. Reykjavík Borgarstjórn Samfylkingin Vinstri græn Framsóknarflokkurinn Sjálfstæðisflokkurinn Flokkur fólksins Píratar Sósíalistaflokkurinn Viðreisn Mest lesið „Nú ætla menn að kollvarpa þessu kerfi, fyrir hvað?“ Innlent Ekkert „en“ á eftir því að beita maka sinn ofbeldi Innlent Lögreglumenn náðu stjörnuhrapi á eftirlitsmyndavél Innlent Segist hafa fengið fjölda hótana eftir að Trump hætti að styðja hana Erlent Hvaða oddviti er duglegastur að mæta? Innlent Telja íslenskuna geta horfið með einni kynslóð Innlent Ræðst í úttekt á bókamarkaðnum Innlent Tryggja þurfi að ráðamenn hlaupi ekki í störf hjá ESB Innlent Lögregla leysti upp unglingapartý í Árbæ Innlent Sakar kaupendur um að hafa aldrei greitt fyrir veitingastaðina Innlent Fleiri fréttir Keldnakirkja á Keldum er 150 ára Telur bílbeltið hafa bjargað lífi sínu Hvaða oddviti er duglegastur að mæta? Yfir helmingur þeirra sem lést í bílslysi innanbæjar beltislaus Telja íslenskuna geta horfið með einni kynslóð Evrópumál, lánakjör og baráttan fyrir íslenskri tungu í stafrænum heimi Lögregla leysti upp unglingapartý í Árbæ Ekkert „en“ á eftir því að beita maka sinn ofbeldi Lögreglumenn náðu stjörnuhrapi á eftirlitsmyndavél Ræðst í úttekt á bókamarkaðnum „Nú ætla menn að kollvarpa þessu kerfi, fyrir hvað?“ Flugvél lenti í Keflavík vegna bilunar Glæsilegir forystuhrútar á Syðra – Velli í Flóa Áköf undirskriftakeppni hafin vegna jarðganga Tryggja þurfi að ráðamenn hlaupi ekki í störf hjá ESB Vara við mögulegri glerhálku í kvöld „Kerfinu kollvarpað“, jólabókaflóð og forystusauðir Höfðu eftirlit með fangageymslu lögreglu Sakar kaupendur um að hafa aldrei greitt fyrir veitingastaðina Missir úr skóla og tekur ekki þátt í félagslífi eftir að vökvagjöf var hætt Óttast áhrifin sem frumvarpið geti haft á Landspítalann Óslóartréð fellt í Heiðmörk Ósáttur með viðbrögð Barna- og fjölskyldustofu Göngugarpar munu mynda Ljósafoss niður Esjuna Eftirlit í skötulíki, Trump hótar málsókn og Ljósafossgangan Minni tekjur góðar fréttir Ölvun og hávaði í heimahúsi Misskilningur um losunarmarkmið „stórkostlegur áfellisdómur“ „Þetta er hættulegt ef við viljum áfram búa í frjálslyndu lýðræðissamfélagi“ Auka sýnileika milli rýma á leikskólum Sjá meira