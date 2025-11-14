Haaland sótti sjötíu hamborgara fyrir HM-farana Sindri Sverrisson skrifar 14. nóvember 2025 23:01 Erling Haaland er á leiðinni á HM næsta sumar. Getty/Marius Nordnes Leikmenn norska karlalandsliðsins í fótbolta eru á leið á sitt fyrsta stórmót, eftir 4-1 sigurinn gegn Eistlandi í Osló í gærkvöld. Þeir fögnuðu sigrinum vel og skærasta stjarnan sótti svo sjötíu hamborgara fyrir sína menn. Erling Haaland gaf norskum fjölmiðlamönnum ekki neinn séns á viðtali á viðtalssvæðinu eftir leik í gær, þrátt fyrir tilefnið stóra nú þegar 99,99% líkur eru á að Noregur fari á HM í fyrsta sinn á þessari öld. Fulltrúar Verdens Gang sáu Haaland þó koma út af Ullevaal-leikvanginum en það var til þess að sækja um það bil sjötíu hamborgara fyrir HM-farana til að gæða sér á. „Fyrirliðinn skilaði þessu vel frá sér,“ sagði Sander Berge, annar leikmaður norska liðsins. „Þetta voru ljómandi góðir hamborgarar,“ bætti Morten Thorsby við. Með eigið myndatökulið Haaland hafði einnig verið hrósað fyrir góða hálfleiksræðu, eftir markalausan fyrri hálfleik, en þeir Alexander Sörloth skoruðu svo sitt hvora tvennuna á fyrsta korterinu í seinni hálfleik. Þó að Haaland hafi ekki viljað ræða við fjölmiðla þá gaf hann sér tíma til að stilla sér upp á mynd með stuðningsmanni, um leið og hann sótti hamborgarana, en vildi ekkert vera að tjá sig um að HM-sætið væri nú svo gott sem í höfn. Hann var með sitt eigið myndatökuteymi á eftir sér og safnaði eflaust efni í þátt á nýju Youtube-rásinni sinni. Noregur á fyrir höndum útileik gegn Ítalíu á sunnudaginn og getur svo endanlega, formlega fagnað HM-sæti, svo lengi sem að Ítalía vinnur ekki að lágmarki níu marka sigur í þeim leik. Segir Noreg geta komist í úrslit á HM Gleðin er mikil hjá Norðmönnum og einn þeirra sem núna eru afar bjartsýnir fyrir HM næsta sumar er hinn 83 ára gamli Egil „Drillo“ Olsen sem stýrði Noregi á HM 1994 og 1998. „Við erum með leikmenn í heimsklassa. Við erum vel skipulagðir og ef allt gengur upp getum við komist í úrslitaleikinn,“ sagði Drillo samkvæmt VG. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Rekinn úr húsi í Breiðholtinu en fyrst fór ruslatunnan á flug Körfubolti „Ég skulda tannlækninum afsökunarbeiðni“ Sport Uppgjör: Valur - Álftanes 92-80 | Hökkuðu gestina í sig án Kristófers Körfubolti Heimir um Ronaldo: „Hans kjánaskapur að ráðast á okkar mann“ Fótbolti Flutt á sjúkrahús eftir höfuðhögg í Meistaradeildinni Fótbolti „Kom fyrstur út úr leikmannagöngunum með augnaráð sem hefði getað drepið“ Fótbolti Mikil spenna í Færeyjum enda HM-sætið enn möguleiki Fótbolti „Ég var bara millimetrum frá því að lamast“ Sport Sögulegt bardagakvöld á Ásbrú: „MMA er ekki ólöglegt“ Sport Notaði eiginmanninn sem héra og vann sitt fyrsta maraþon Sport Fleiri fréttir Holland getur fagnað HM-sæti en Þýskaland þarf stig Króatar á HM en draumur Færeyja úti Afar óvænt tap þegar Finnar hylltu goðsögn Hjammi með mikla reynslu: „Kannski ekkert sérstakt í tuttugu tilraunum“ Rosenörn yfirgefur FH Taylor dæmir úrslitaleikinn í Varsjá Mikil spenna í Færeyjum enda HM-sætið enn möguleiki Montiel til KA Marta getur aftur unnið verðlaunin sem voru nefnd eftir henni Kominn í hóp þeirra fáu sem hafa verið heilan bílprófsaldur í landsliðinu Jafnaði við Arnór og Ríkharð á markalistanum Ronaldo gæti endað í leikbanni á HM næsta sumar Frændinn mætti með egg og gerði allt vitlaust „Kom fyrstur út úr leikmannagöngunum með augnaráð sem hefði getað drepið“ Gaman í íslenska klefanum eftir leik Flutt á sjúkrahús eftir höfuðhögg í Meistaradeildinni Heimir um Ronaldo: „Hans kjánaskapur að ráðast á okkar mann“ Eggert Aron mætir fyrir úrslitaleikinn í Póllandi Skytturnar héldu fullkomnu flugi Englands áfram Frakkar á HM og Íslandi dugar jafntefli Ronaldo sá rautt og óð reiður til Heimis Sjáðu mörk ungu strákanna okkar Mætti á völlinn með jólamynd af Stefáni Teiti og frú „Ætla ekki að horfa oft á seinni hálfleikinn til að skemmta mér“ „Það var kominn tími til að ég myndi skora eitt mark“ „Mikill heiður fyrir mig og mína fjölskyldu“ „Sagði við Albert að ég ætlaði að reyna að finna hann eins mikið og ég gat“ Uppgjörið: Aserbaísjan - Ísland 0-2 | Öruggur sigur og úrslitaleikur framundan Haaland verður á HM og langri bið Noregs lýkur Sjáðu mörk Íslands í Bakú Sjá meira