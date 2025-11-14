Auka sýnileika milli rýma á leikskólum Bjarki Sigurðsson skrifar 14. nóvember 2025 23:36 Steinn Jóhannsson er sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs. Vísir/Ívar Fannar Borgarráð hefur samþykkt tillögur um úrbætur í leikskólum Reykjavíkur, sem óskað var eftir í kjölfar þess að Múlaborgarmálið kom fyrst upp. Reynt verður að komast hjá því að starfsfólk geti verið eitt með barni og leikskólastjórar fá aðstoð í ráðningarferlinu. Ráðið samþykkti að vísa tillögunum til skóla- og frístundaráðs sem tekur málið fyrir á næstu dögum. Þær voru lagðar til í kjölfar þess að starfsmaður leikskólans Múlaborgar var handtekinn grunaður um kynferðisbrot gegn barni á leikskólanum. Sá hefur verið ákærður fyrir nauðgun og kynferðisbrot gegn einu barni í tveimur aðskildum tilvikum. Hann hefur játað sök að hluta en málið var þingfest fyrr í vikunni. Efla forvarnir Í tillögunum er meðal annars kveðið á um að veita stjórnendum leikskóla aðstoð við ráðningar á starfsfólki. „Tillögurnar fela í sér að það séu ráðnir mannauðsráðgjafar sem veita stuðning. Það eru gerðar víðtækar hæfnikröfur til þeirra. Við fáum mjög margar umsóknir um ýmsar stöður en það þarf að vanda valið. Það þarf að leita umsagna, fá sakavottorð og annað. Þarna fá þau stuðning við það. Til að minnka álag á stjórnendur leikskólanna. Á sama tíma ætlum við að efla forvarnir, skerpa á verkferlum og skoða hvernig við bregðumst við ofbeldi. Þannig þetta eru víðtækar tillögur,“ segir Steinn Jóhannsson, sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs. Auka sýnileika milli rýma Þá þarf að breyta húsnæði margra leikskóla og opna rými þar inni. „Við þurfum að breyta mörgum gömlum leikskólum þar sem byggingarnar eru barn síns tíma. Það þarf að gera rýmin opnari svo það sé alltaf sýnilegt milli rýma. Það er það sem er stefnt að í eldri byggingunum,“ segir Steinn. Efla öryggi Steinn segir að börn verði frædd frekar um ofbeldi til að efla öryggi í starfi. „Við höfum verið að efla fræðsluna með því að búa til alls konar efni. Þetta efni sem við höfum verið að útbúa síðustu vikur og mánuði á við allt skóla- og frístundastarf. Þannig það kemur líka inn í grunnskólann og frístundastarfið,“ segir Steinn. Leikskólar Grunaður um kynferðisbrot á Múlaborg Reykjavík Borgarstjórn Mest lesið Byrjað að daðra við rasíska samsæriskenningu Innlent Helgi Pétursson er látinn Innlent Þorleifur Kamban er látinn Innlent Svona stór er nýja moskítóflugan í samanburði Innlent Vitinn á Gjögurtá fallinn í sjó fram Innlent Þrír látnir eftir að rútu var ekið á biðskýli Erlent Umdeildur skólastjóri í leyfi á meðan úttekt er gerð Innlent „Ég er sá sem getur fellt hann“ Erlent Fengu nóg og tóku málin í sínar eigin hendur Innlent Kom ekki til greina hjá starfshópi en nú líkleg niðurstaða Innlent Fleiri fréttir Auka sýnileika milli rýma á leikskólum „Algjört vandræðamál og sorglegt“ Þau eru nýir talsmenn fatlaðs fólks á þingi Herja á umsækjendur um alþjóðlega vernd Hælisleitendur og börn í auknum mæli notuð sem burðardýr Sameining geti aukið aðdráttarafl fyrir nýja íbúa Arnfríður og Víðir Smári tímabundið í Landsrétt Eldur í Sorpu á Granda Keyrði aftan á strætisvagn Vegagerðin býður út for- og verkhönnun Fljótaganga Safna undirskriftum til að styðja Fjarðarheiðargöng Einn fluttur á slysadeild eftir árekstur í Garðabæ Vitinn á Gjögurtá fallinn í sjó fram Kom ekki til greina hjá starfshópi en nú líkleg niðurstaða Sjö sækja um tvær lausar stöður Minni hagvöxtur og hjólhýsin mögulega í Skerjafjörðinn Ætla að flytja starfsemi Vogs Tvöfalt fleiri skipulagðir brotahópar en fyrir tíu árum Klóraði sig til blóðs meðan hann svaf Skortir lækna í Breiðholti Staðfesti tveggja ára dóm vegna nauðgunar í jólateiti fyrir austan Fleiri sem ekki verja neinum tíma í lestur Byrjað að daðra við rasíska samsæriskenningu Helgi Pétursson er látinn Stolinn köttur, nágrannaerjur og ungmenni til vandræða Lýsa víðtæku ofbeldi gagnvart eldra fólki og kalla eftir vakningu Vill byrja á næstu göngum árið 2027 en segir ekki hvar Fengu nóg og tóku málin í sínar eigin hendur Bregðast ekki við bílastæðavanda við skíðasvæði í Reykjavík Héldu styrktartónleika fyrir kristna flóttamenn Sjá meira