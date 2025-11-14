Innlent

Auka sýni­leika milli rýma á leik­skólum

Bjarki Sigurðsson skrifar
Steinn Jóhannsson er sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs. Vísir/Ívar Fannar

Borgarráð hefur samþykkt tillögur um úrbætur í leikskólum Reykjavíkur, sem óskað var eftir í kjölfar þess að Múlaborgarmálið kom fyrst upp. Reynt verður að komast hjá því að starfsfólk geti verið eitt með barni og leikskólastjórar fá aðstoð í ráðningarferlinu.

Ráðið samþykkti að vísa tillögunum til skóla- og frístundaráðs sem tekur málið fyrir á næstu dögum. Þær voru lagðar til í kjölfar þess að starfsmaður leikskólans Múlaborgar var handtekinn grunaður um kynferðisbrot gegn barni á leikskólanum. Sá hefur verið ákærður fyrir nauðgun og kynferðisbrot gegn einu barni í tveimur aðskildum tilvikum. Hann hefur játað sök að hluta en málið var þingfest fyrr í vikunni.

Efla forvarnir

Í tillögunum er meðal annars kveðið á um að veita stjórnendum leikskóla aðstoð við ráðningar á starfsfólki.

„Tillögurnar fela í sér að það séu ráðnir mannauðsráðgjafar sem veita stuðning. Það eru gerðar víðtækar hæfnikröfur til þeirra. Við fáum mjög margar umsóknir um ýmsar stöður en það þarf að vanda valið. Það þarf að leita umsagna, fá sakavottorð og annað. Þarna fá þau stuðning við það. Til að minnka álag á stjórnendur leikskólanna. Á sama tíma ætlum við að efla forvarnir, skerpa á verkferlum og skoða hvernig við bregðumst við ofbeldi. Þannig þetta eru víðtækar tillögur,“ segir Steinn Jóhannsson, sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs. 

Auka sýnileika milli rýma

Þá þarf að breyta húsnæði margra leikskóla og opna rými þar inni.

„Við þurfum að breyta mörgum gömlum leikskólum þar sem byggingarnar eru barn síns tíma. Það þarf að gera rýmin opnari svo það sé alltaf sýnilegt milli rýma. Það er það sem er stefnt að í eldri byggingunum,“ segir Steinn.  

Efla öryggi

Steinn segir að börn verði frædd frekar um ofbeldi til að efla öryggi í starfi.

„Við höfum verið að efla fræðsluna með því að búa til alls konar efni. Þetta efni sem við höfum verið að útbúa síðustu vikur og mánuði á við allt skóla- og frístundastarf. Þannig það kemur líka inn í grunnskólann og frístundastarfið,“ segir Steinn. 

