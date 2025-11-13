Dagný Kristinsdóttir, skólastjóri Víðistaðaskóla í Hafnarfirði, hefur verið send í leyfi á meðan farið verður í úttekt á stjórnunarháttum í skólanum. Tæp þrjú ár eru síðan hún lét af störfum sem skólastjóri Hvassaleitisskóla eftir að fjölmargir kennarar og starfsmenn skólans undirrituðu yfirlýsingu, þar sem þeir lýstu yfir vantrausti á hendur henni.
„Við viljum upplýsa ykkur um að Guðbjörg Norðfjörð Elí[a]sdóttir gegnir starfi skólastjóra fram yfir jól á meðan að Dagný Kristinsdóttir skólastjóri verður í tímabundnu leyfi. Guðbjörg þekkir vel til skólastarfs úr Hraunvallaskóla og mun tryggja að öll mál gangi hnökralaust fyrir sig á meðan á afleysingu stendur. Við bjóðum hana velkomna til starfa,“ segir í tölvubréfi sem aðstoðarskólastjóri Víðistaðaskóla sendi foreldrum barna við skólann í gærkvöldi.
Í skriflegu svari við fyrirspurn Vísis segir Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir, samskiptastjóri Hafnarfjarðar, að ákveðið hafi verið að fara í úttekt á stjórnunarháttum í Víðistaðaskóla. Á meðan verði skólastjórinn í tímabundnu leyfi. Horft sá á að leyfið muni vara fram yfir jól.
Þá segir hún að ólík sýn sé á milli starfsfólks skólans og stjórnanda á stjórnunarhætti.
„Unnið er af yfirvegun í málinu til að tryggja að skólastarfið sé eins og best verður á kosið.“
Segja má að ólík sýn hafi einnig verið á milli starfsfólks Hvassaleitisskóla og Dagnýjar varðandi stjórnunarhætti hennar árið 2022. Vísir greindi frá því í nóvember það ár að af 47 starfsmönnum skólans hefðu 22 ritað undir vantraustsyfirlýsingu á hendur skólastjóranum. Þá hefðu þrír fyrrverandi starfsmenn einnig ritað undir.
„Afstaða starfsfólks er skýr: Við viljum að skólastjórinn stígi til hliðar,“ sagði í yfirlýsingunni sem hópurinn sendi á skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar.
Hópnum varð að ósk sinni um mánuði síðar þegar Reykjavíkurborg félst á ósk Dagnýjar um að hún léti af störfum.
Áðurnefnd Guðbjörg Norðfjörð Elíasdóttir, sem hleypur í skarðið fyrir Dagnýju, hefur verið skólastjóri Hamranesskóla í Hafnarfirði frá 1. nóvember síðastliðnum.
Hamranesskóli hefur ekki enn verið reistur en þegar tilkynnt var um ráðningu Guðbjargar sagði að stefnt væri að því að fyrsti áfangi skólans yrði tilbúinn sumarið 2026.
Í svari Hafnarfjarðar nú segir að Guðbjörg vinni að undirbúningi opnunar skólans samhliða tímabundnu starfi skólastjóra Víðistaðaskóla. Búið sé að steypa grunn Hamranesskóla og nú sé stefnt að því að fyrsti áfangi verði tilbúinn haustið 2027.
Dagný var ráðin skólastjóri Víðistaðaskóla í júlí í fyrra en hafði fyrir það starfað tímabundið í Setbergskóla í Hafnarfirði.
Fjarðarfréttir greindu frá ráðningunni á sínum tíma og í frétt miðilsins sagði að hún hefði skákað sjö umsækjendum um stöðuna, þar á meðal áðurnefndri Guðbjörgu. Þá voru starfslok Dagnýjar í Hvassaleitisskóla sérstaklega reifuð.
Í frétt DV um ráðninguna var þess sérstaklega getið að Dagný hefði verið ráðin en ekki Guðbjörg, sem hefði notið mikilli vinsælda í starfi sínu sem aðstoðarskólastjóri Hraunvallaskóla og sem formaður Körfuknattleiksambands Íslands.
Loks var þess minnst að Dagný væri náfrænka Valdimars Víðissonar, bæjarstjóra Hafnarfjarðar. Hann var formaður bæjarráðs á þeim tíma sem Dagný var ráðin og verðandi bæjarstjóri, samkvæmt meirihlutasamningi Framsóknar og Sjálfstæðisflokksins. Rósa Guðbjartsdóttir, alþingismaður Sjálfstæðisflokksins, var þá bæjarstjóri.
Athugasemd: Í athugasemd frá Hafnarfirði segir að Valdimar hafi ekki komið að ráðningu Dagnýjar og að þau séu aðeins þremenningar.
