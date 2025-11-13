Lýsa víðtæku ofbeldi gagnvart eldra fólki og kalla eftir vakningu Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar 13. nóvember 2025 23:00 Þau Hjördís Garðarsdóttir sérfræðingur hjá Neyðarlínunni og Sigurður Á. Sigurðsson formaður Félags eldri borgara í Reykjavík segja að nú þurfi vitundarvakningu í samfélaginu gegn ofbeldi gagnvart eldri borgurum. Vísir Nauðsynlegt að er stjórnvöld bregðist við fjölgun ofbeldismála gegn öldruðum að sögn formanns eldri borgara og sérfræðings hjá Neyðarlínunni. Fjöldi ábendinga hafi borist um slík ofbeldismál á síðustu mánuðum. Nauðsynlegt sé að rannsaka málaflokkinn hér á landi og efla vitund um vandann. Í nýrri samantekt lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu um ofbeldi gegn eldra fólki er vísað í gögn Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um að um einn af hverjum sex sextíu ára og eldri verði fyrir ofbeldi á hverju ári. Þá viðurkenni 75 prósent starfsfólks á stofnunum að hafa beitt ofbeldi. Klippa: Nauðsynlegt að er stjórnvöld bregðist við Ofbeldið getur verið líkamlegt, kynferðislegt, andlegt, fjárhagslegt eða vanræksla. Þá hefur tilkynntum ofbeldisbrotum gegn 67 ára og eldri fjölgað hér á síðustu fimm árum. Alltof margir tilkynna ekki um ofbeldið Hjördís Garðarsdóttir mannauðs- og fræðslufulltrúi Neyðarlínunnar segir að þrátt fyrir að fleiri eldri borgarar tilkynni um ofbeldi en áður vanti mikið upp á að tilkynningarnar séu í takt við raunveruleikann. Úr samantekt lögreglu um ofbeldi gagnvart eldri borgurum.Lögreglan „Það er óhugnanlega stór hópur eldri borgara sem hefur orðið fyrir ofbeldi, sérstaklega í samhengi við tilkynningar sem við erum með. Það er aðeins lítill hluti fólks sem tilkynnir um ofbeldið,“ segir hún. Málin séu líka að verða alvarlegri en áður. Næstalgengasta ástæða kvenmorða í Bretlandi er t.d. að synir myrða mæður sínar, samkvæmt samantekt lögreglu. „Alvarleiki ofbeldis í samfélaginu er að aukast heilt yfir og málin að verða grófari og það á líka við um þennan aldurshóp,“ segir Hjördís. Ofbeldi gagnvart öldruðum er margþætt. Hún segir nauðsynlegt að rannsaka og efla vitund um málaflokkinn. „Ég myndi vilja sjá umfangsmikla rannsókn meðal eldri borgara til að komast að því hversu umfangsmikill vandinn er í raun,“ segir Hördís. Víðtækt ofbeldi Sigurður Á. Sigurðsson formaður Félags eldri borgara í Reykjavík og varaformaður Landssambands eldri borgara tekur undir þetta. „Ofbeldi gagnvart eldri borgurum er mjög víðtækt og miklu algengara en við töldum það vera,“ segir Sigurður. Sveiflur hafa verið í tilkynntum brotum til lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.Lögreglan Sambandið hélt málþing um ofbeldið fyrir nokkrum vikum. Hann segir að síðan þá hafi margir haft samband við félög eldri borgara um allt land og greint frá ofbeldismálum. „Öll félög hafa fengið frásagnir af ofbeldi gagnvart eldri borgurum frá því við byrjuðum að fjalla um málefnið,“ segir hann. Talið er að um þúsund eldri borgarar verði fyrir ofbeldi hér á landi á hverju ári. Hann kallar eftir vitundarvakningu í málaflokknum. „Nú eru þrjú ráðuneyti sem halda utan um málefni eldri borgara. Það er ákall frá okkur til stjórnvalda um að bretta upp ermar og sameina alla þessa aðila sem eru að vinna að þessum málaflokki. Þá þurfum við að fá umboðsmann eldri borgara eða sérstakan löggæslumann,“ segir hann Lögreglumál Eldri borgarar Heimilisofbeldi Mest lesið Umdeildur skólastjóri í leyfi á meðan úttekt er gerð Innlent „Ég er sá sem getur fellt hann“ Erlent Svona stór er nýja moskítóflugan í samanburði Innlent Sakfelldur fyrir morð og refsing þyngd verulega Innlent Moskító mætt á Suðurland Innlent Tapaði aftur gegn borginni eftir afdrifaríka rennibrautarferð Innlent Hafi kallað drenginn „grenjuskjóðu“ Innlent Þorleifur Kamban er látinn Innlent Bera ábyrgð á þjófnaði gámsins en sleppa með skrekkinn Innlent Sakborningur enn að störfum og atvikið ekki tilkynnt Innlent Fleiri fréttir Lýsa víðtæku ofbeldi gagnvart eldra fólki og kalla eftir vakningu Vill byrja á næstu göngum árið 2027 en segir ekki hvar Fengu nóg og tóku málin í sínar eigin hendur Bregðast ekki við bílastæðavanda við skíðasvæði í Reykjavík Héldu styrktartónleika fyrir kristna flóttamenn Svona stór er nýja moskítóflugan í samanburði Tapaði aftur gegn borginni eftir afdrifaríka rennibrautarferð Sakborningur enn að störfum og atvikið ekki tilkynnt Brotið á Stuðlum ekki tilkynnt og foreldrar taka mál í eigin hendur Sakfelldur fyrir morð og refsing þyngd verulega Kolröng skilaboð að brosa á mynd með ESB í miðjum storminum Prófkjör hjá Sjálfstæðismönnum í Mosfellsbæ Kennarar fara með kjaradeilu fyrir Félagsdóm Fólk komi vonandi sjaldnar með dýr í neyð Umdeildur skólastjóri í leyfi á meðan úttekt er gerð Starfsmaður Múlaborgar játar sök að hluta Bera ábyrgð á þjófnaði gámsins en sleppa með skrekkinn Kjósa um sex efstu í prófkjöri hjá Sjálfstæðisflokki í Hafnarfirði Hafi kallað drenginn „grenjuskjóðu“ Umboðsmaður barna segir að staðan í meðferðakerfinu sé grafalvarleg Þreyttir íbúar Grjótaþorpsins fá einstefnu ÍSÍ ætli að skoða kostnað við æfingagjöld barna Moskító mætt á Suðurland Tillaga Sjálfstæðismanna um gjaldfrjáls stæði á messutíma felld Hellti bjór yfir slasaðan hjólreiðamann sem lá í götunni Veðmálafyrirtækin geti eflt íþróttafélög til muna Framlag Íslands til Parísarsamningsins óháð ESB-markmiði Loftgæði verði áfram slæm Árelía kveður borgarpólitíkina Tilfinningar í þingsal og Inga brosir hringinn Sjá meira