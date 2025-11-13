Innlent

Lýsa víð­tæku of­beldi gagn­vart eldra fólki og kalla eftir vakningu

Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar
Þau Hjördís Garðarsdóttir sérfræðingur hjá Neyðarlínunni og Sigurður Á. Sigurðsson formaður Félags eldri borgara í Reykjavík segja að nú þurfi vitundarvakningu í samfélaginu gegn ofbeldi gagnvart eldri borgurum.
Þau Hjördís Garðarsdóttir sérfræðingur hjá Neyðarlínunni og Sigurður Á. Sigurðsson formaður Félags eldri borgara í Reykjavík segja að nú þurfi vitundarvakningu í samfélaginu gegn ofbeldi gagnvart eldri borgurum. Vísir

Nauðsynlegt að er stjórnvöld bregðist við fjölgun ofbeldismála gegn öldruðum að sögn formanns eldri borgara og sérfræðings hjá Neyðarlínunni. Fjöldi ábendinga hafi borist um slík ofbeldismál á síðustu mánuðum. Nauðsynlegt sé að rannsaka málaflokkinn hér á landi og efla vitund um vandann.

Í nýrri samantekt lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu um ofbeldi gegn eldra fólki er vísað í gögn Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um að um einn af hverjum sex sextíu ára og eldri verði fyrir ofbeldi á hverju ári. Þá viðurkenni 75 prósent starfsfólks á stofnunum að hafa beitt ofbeldi. 

Klippa: Nauðsynlegt að er stjórnvöld bregðist við

Ofbeldið getur verið líkamlegt, kynferðislegt, andlegt, fjárhagslegt eða vanræksla. Þá hefur tilkynntum ofbeldisbrotum gegn 67 ára og eldri fjölgað hér á síðustu fimm árum. 

Alltof margir tilkynna ekki um ofbeldið

Hjördís Garðarsdóttir mannauðs- og fræðslufulltrúi Neyðarlínunnar segir að þrátt fyrir að fleiri eldri borgarar tilkynni um ofbeldi en áður vanti mikið upp á að tilkynningarnar séu í takt við raunveruleikann.

Úr samantekt lögreglu um ofbeldi gagnvart eldri borgurum.Lögreglan

„Það er óhugnanlega stór hópur eldri borgara sem hefur orðið fyrir ofbeldi, sérstaklega í samhengi við tilkynningar sem við erum með. Það er aðeins lítill hluti fólks sem tilkynnir um ofbeldið,“ segir hún.

Málin séu líka að verða alvarlegri en áður. Næstalgengasta ástæða kvenmorða í Bretlandi er t.d. að synir myrða mæður sínar, samkvæmt samantekt lögreglu.

„Alvarleiki ofbeldis í samfélaginu er að aukast heilt yfir og málin að verða grófari og það á líka við um þennan aldurshóp,“ segir Hjördís. 

Ofbeldi gagnvart öldruðum er margþætt.

 Hún segir nauðsynlegt að rannsaka og efla vitund um málaflokkinn.

„Ég myndi vilja sjá umfangsmikla rannsókn meðal eldri borgara til að komast að því hversu umfangsmikill vandinn er í raun,“ segir Hördís. 

Víðtækt ofbeldi

Sigurður Á. Sigurðsson formaður Félags eldri borgara í Reykjavík og varaformaður Landssambands eldri borgara tekur undir þetta. 

„Ofbeldi gagnvart eldri borgurum er mjög víðtækt og miklu algengara en við töldum það vera,“ segir Sigurður.

Sveiflur hafa verið í tilkynntum brotum til lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu.Lögreglan

Sambandið hélt málþing um ofbeldið fyrir nokkrum vikum. Hann segir að síðan þá hafi margir haft samband við félög eldri borgara um allt land og greint frá ofbeldismálum.

„Öll félög hafa fengið frásagnir af ofbeldi gagnvart eldri borgurum frá því við byrjuðum að fjalla um málefnið,“ segir hann.

Talið er að um þúsund eldri borgarar verði fyrir ofbeldi hér á landi á hverju ári. Hann kallar eftir vitundarvakningu í málaflokknum.

„Nú eru þrjú ráðuneyti sem halda utan um málefni eldri borgara. Það er ákall frá okkur til stjórnvalda um að bretta upp ermar og sameina alla þessa aðila sem eru að vinna að þessum málaflokki. Þá þurfum við að fá  umboðsmann eldri borgara eða sérstakan löggæslumann,“ segir hann

Lögreglumál Eldri borgarar Heimilisofbeldi

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið