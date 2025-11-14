Ætla að flytja starfsemi Vogs Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 14. nóvember 2025 11:25 Anna Hildur Guðmundsdóttir er formaður SÁÁ. Vísir/Hulda Margrét SÁÁ hyggjast flytja starfsemi sjúkrahússins Vogs upp á Kjalarnes, þar sem önnur starfsemi samtakanna fer fram. Formaður SÁÁ segir um langtímaáætlun að ræða en draumurinn sé að hefja framkvæmdir á stórafmæli samtakanna. „Vogur er orðinn óhagstæður og það er óhagstætt að reka stór hús. Við viljum færa spítalann í betra húsnæði þegar líða fram stundir. Þetta verður að veruleika en það eru svona fimm, sex, jafnvel sjö ár í það,“ segir Anna Hildur en mbl greindi fyrst frá. Hún segir að ákvörðun um að flytja starfsemi Vogs upp á Kjalarnes hafi verið tekin árið 2002 og nýr spítali teiknaður upp árið 2012. Efnahagsástand hafi haft áhrif á framkvæmdina en nú sé loks verið að taka næstu skref í átt að nýrri byggingu. Auk þess sem húsnæði Vogs sé óhagstætt í rekstri eru að auki gerðar aðrar kröfur á sjúkrahúsi í dag heldur en árið 1983 þegar byggingin var reist. Tími sé kominn til að nútímavæða sjúkrahúsið, til að mynda með kynjaskiptingu og einkasalernum. „Í dag eru kröfurnar þannig að fólk á rétt á einkaherbergjum með betri salernisaðstæðum. Vogur er í dag í miðri borg, þegar hann var byggður á sínum tíma var hann í útjaðri borgarinnar,“ segir Anna Hildur. Einnig sé það hagsýnt að hafa Vog og Vík nálægt hvort öðru þar sem að lokinni meðferð á Vogi liggur leið skjólstæðinganna á Vík. Einnig munu skrifstofur SÁÁ vera á staðnum. Göngudeild SÁÁ verður hins vegar áfram í Efstaleiti þar sem að þar leitar fólk sér aðstoðar á daginn sem þarfnast auðveldara aðgengis. Draumurinn að hefja framkvæmdirnar á stórafmælinu Meðal skrefa að flutningunum var að óska eftir áliti Reykjavíkurborgar um hvort uppbygging á lóð SÁÁ á Kjalarnesi, þar sem meðferðarheimilið Vík er, væri leyfð. Anna Hildur segir að ekkert hafi verið til fyrirstöðu að byggja, en enn eigi eftir að ræða við ríkið. „Við viljum hafa öll lög og reglur með okkur. Við ætlum að gera þetta í samstarfi við ríkið, auðvitað munum við byggja sjálf en við viljum ekki fara í framkvæmdir og vita svo ekki hvort þau kaupi þjónustuna,“ segir hún. SÁÁ fagnar fimmtíu ára afmæli eftir tvö ár og segir Anna Hildur drauminn að hefja byggingu hússins þá. SÁÁ Fíkn Mest lesið Byrjað að daðra við rasíska samsæriskenningu Innlent Helgi Pétursson er látinn Innlent Svona stór er nýja moskítóflugan í samanburði Innlent Fengu nóg og tóku málin í sínar eigin hendur Innlent Klóraði sig til blóðs meðan hann svaf Innlent Skortir lækna í Breiðholti Innlent Átján ára látnir svara spurningalista um hæfni þeirra til herþjónustu Erlent Embættismenn hafa áhyggjur af sölu F-35 herþota til Sádi Arabíu Erlent Vilja ekki feita innflytjendur Erlent Staðfesti tveggja ára dóm vegna nauðgunar í jólateiti fyrir austan Innlent Fleiri fréttir Kom ekki til greina hjá starfshópi en nú líkleg niðurstaða Sjö sækja um tvær lausar stöður Minni hagvöxtur og hjólhýsin mögulega í Skerjafjörðinn Ætla að flytja starfsemi Vogs Tvöfalt fleiri skipulagðir brotahópar en fyrir tíu árum Klóraði sig til blóðs meðan hann svaf Skortir lækna í Breiðholti Staðfesti tveggja ára dóm vegna nauðgunar í jólateiti fyrir austan Fleiri sem ekki verja neinum tíma í lestur Byrjað að daðra við rasíska samsæriskenningu Helgi Pétursson er látinn Stolinn köttur, nágrannaerjur og ungmenni til vandræða Lýsa víðtæku ofbeldi gagnvart eldra fólki og kalla eftir vakningu Vill byrja á næstu göngum árið 2027 en segir ekki hvar Fengu nóg og tóku málin í sínar eigin hendur Bregðast ekki við bílastæðavanda við skíðasvæði í Reykjavík Héldu styrktartónleika fyrir kristna flóttamenn Svona stór er nýja moskítóflugan í samanburði Tapaði aftur gegn borginni eftir afdrifaríka rennibrautarferð Sakborningur enn að störfum og atvikið ekki tilkynnt Brotið á Stuðlum ekki tilkynnt og foreldrar taka mál í eigin hendur Sakfelldur fyrir morð og refsing þyngd verulega Kolröng skilaboð að brosa á mynd með ESB í miðjum storminum Prófkjör hjá Sjálfstæðismönnum í Mosfellsbæ Kennarar fara með kjaradeilu fyrir Félagsdóm Fólk komi vonandi sjaldnar með dýr í neyð Umdeildur skólastjóri í leyfi á meðan úttekt er gerð Starfsmaður Múlaborgar játar sök að hluta Bera ábyrgð á þjófnaði gámsins en sleppa með skrekkinn Kjósa um sex efstu í prófkjöri hjá Sjálfstæðisflokki í Hafnarfirði Sjá meira