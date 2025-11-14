Innlent

Ætla að flytja starf­semi Vogs

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Anna Hildur Guðmundsdóttir er formaður SÁÁ.
SÁÁ hyggjast flytja starfsemi sjúkrahússins Vogs upp á Kjalarnes, þar sem önnur starfsemi samtakanna fer fram. Formaður SÁÁ segir um langtímaáætlun að ræða en draumurinn sé að hefja framkvæmdir á stórafmæli samtakanna.

„Vogur er orðinn óhagstæður og það er óhagstætt að reka stór hús. Við viljum færa spítalann í betra húsnæði þegar líða fram stundir. Þetta verður að veruleika en það eru svona fimm, sex, jafnvel sjö ár í það,“ segir Anna Hildur en mbl greindi fyrst frá.

Hún segir að ákvörðun um að flytja starfsemi Vogs upp á Kjalarnes hafi verið tekin árið 2002 og nýr spítali teiknaður upp árið 2012. Efnahagsástand hafi haft áhrif á framkvæmdina en nú sé loks verið að taka næstu skref í átt að nýrri byggingu. 

Auk þess sem húsnæði Vogs sé óhagstætt í rekstri eru að auki gerðar aðrar kröfur á sjúkrahúsi í dag heldur en árið 1983 þegar byggingin var reist. Tími sé kominn til að nútímavæða sjúkrahúsið, til að mynda með kynjaskiptingu og einkasalernum.

„Í dag eru kröfurnar þannig að fólk á rétt á einkaherbergjum með betri salernisaðstæðum. Vogur er í dag í miðri borg, þegar hann var byggður á sínum tíma var hann í útjaðri borgarinnar,“ segir Anna Hildur.

Einnig sé það hagsýnt að hafa Vog og Vík nálægt hvort öðru þar sem að lokinni meðferð á Vogi liggur leið skjólstæðinganna á Vík. Einnig munu skrifstofur SÁÁ vera á staðnum. Göngudeild SÁÁ verður hins vegar áfram í Efstaleiti þar sem að þar leitar fólk sér aðstoðar á daginn sem þarfnast auðveldara aðgengis.

Draumurinn að hefja framkvæmdirnar á stórafmælinu

Meðal skrefa að flutningunum var að óska eftir áliti Reykjavíkurborgar um hvort uppbygging á lóð SÁÁ á Kjalarnesi, þar sem meðferðarheimilið Vík er, væri leyfð. Anna Hildur segir að ekkert hafi verið til fyrirstöðu að byggja, en enn eigi eftir að ræða við ríkið.

„Við viljum hafa öll lög og reglur með okkur. Við ætlum að gera þetta í samstarfi við ríkið, auðvitað munum við byggja sjálf en við viljum ekki fara í framkvæmdir og vita svo ekki hvort þau kaupi þjónustuna,“ segir hún.

SÁÁ fagnar fimmtíu ára afmæli eftir tvö ár og segir Anna Hildur drauminn að hefja byggingu hússins þá.

