Helgi Pétursson, tónlistarmaður, fjölmiðlamaður, fyrrverandi borgarfulltrúi og baráttumaður fyrir málefnum eldri borgara, er látinn, 76 ára að aldri.
Greint er frá andlátinu í Morgunblaðinu í morgun. Í tilkynningu frá aðstandendum segir að Helgi hafi látist á Líknardeild Landspítalans í Kópavogi aðfararnótt gærdagsins, 13. nóvember.
Helgi fæddist í Reykjavík 28. maí 1949, ólst upp í Kópavogi og sonur Kristínar Ísleifsdóttur húsmóður og Péturs Kristjónssonar bílstjóra.
Helgi stofnaði hljómsveitina Ríó Tríó ásamt þeim Ólafi Þórðarsyni og Halldóri Fannari árið 1965, en seinna átti Ágúst Atlason eftir að ganga til liðs við sveitina. Helgi spilaði á kontrabassa í sveitinni og söng.
Helgi lauk kennaraprófi frá Kennarasháskóla Íslands árið 1970 og starfaði við kennslu í Þinghólsskóla í Kópavogi á árunum 1970 til 73.
„Samhliða tónlistinni starfaði Helgi á fjölmiðlum; í útvarpi, sjónvarpi og prentmiðlum. Hann lærði fjölmiðlafræði við American University í Washington DC á fyrri hluta níunda áratugarins og var samhliða því fréttaritari Ríkisútvarpsins í Bandaríkjunum. Hann var jafnframt blaða- og fréttamaður á Dagblaðinu, fréttastofu RÚV og Stöðvar 2 á árunum 1975-1991. Auk þess starfaði Helgi að markaðs- og upplýsingamálum hjá ýmsum stofnunum og fyrirtækjum, m.a. hjá Orkuveitu Reykjavíkur,“ segir í tilkynningunni frá aðstandendum.
Helgi var sömuleiðis virkur í stjórnmálum og átti sæti í borgarstjórn Reykjavíkur fyrir Reykjavíkurlistann á árunum 1994 til 2002, fyrst sem varaborgarfulltrúi á fyrra kjörtímabilinu.
Síðustu árun starfaði Helgi sem formaður Félags eldri borgara en hann lét þar af störfum fyrr á þessu ári.
Eftirlifandi eiginkona Helga er Birna Pálsdóttir, fædd 1953, Börn þeirra eru Bryndís, fædd 1977, Pétur, fæddur 1978, Heiða Kristín, fædd 1983, og Snorri, fæddur 1984. Barnabörnin eru tólf talsins.