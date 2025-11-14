Innlent

Eldur í Sorpu á Granda

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Eldur logar í gám á Sorpu.
Eldur logar í gám á Sorpu. Vísir/Tómas

Eldur logar í gám í endurvinnslustöð Sorpu úti á Granda.

Þetta staðfestir Gústav Alex varðstjóri hjá Slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu.

Eldurinn kviknaði í pressugámi á endurvinnslustöð Sorpu við Ánanaust úti á Granda. Gústaf segir að um minniháttar eld sé að ræða og enginn talinn slasaður.

Þar sem að eldurinn kviknaði inni í gámi er talið að það muni taka einhvern tíma að slökkva hann.

Slökkviliðið er á vettvangi.

