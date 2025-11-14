Innlent

Þau eru nýir tals­menn fatlaðs fólks á þingi

Jón Ísak Ragnarsson skrifar
Þingmennirnir sem voru tilnefndir. Á myndina vantar Höllu Hrund Logadóttur, en hún var á Akureyri og undirritar skjalið eftir helgi. Stjórnarráðið

Þingflokkar á Alþingi hafa nú tilnefnt talsmenn fatlaðs fólks í samræmi við samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks sem lögfestur var í vikunni. Talsmennirnir fengu fræðslu um samninginn í dag, heyrðu reynslusögur fatlaðs fólks og kynntust reynsluheimi þeirra.

Í tilkynningu frá félags- og húsnæðismálaráðuneytinu segir að hlutverk talsmanna fatlaðs fólks á þingi sé að tryggja farveg fyrir sjónarmið fatlaðra.

„Aðgerðin í landsáætluninni er á ábyrgð félags- og húsnæðismálaráðherra og voru allir þingflokkarnir beðnir um að tilnefna einn talsmann úr hverjum flokki.“

„Þetta er risastór vika fyrir fatlað fólk á Íslandi,“ er haft eftir Ingu Sæland, félags- og húsnæðismálaráðherra, í tilkynningunni.

Þingmennirnir undirrituðu skjalið í dag.Stjórnarráðið

„Eftir áralanga baráttu lögfesti Ísland loks samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks nú á miðvikudag. Mörg gleðitár féllu í samfélaginu og það var dásamlegt að verða vitni að því. Nú erum við síðan komin með talsmenn fatlaðs fólks á Alþingi og það er mikilvægt því rödd fatlaðs fólks verður að heyrast.“

Eftirfarandi tilnefningar bárust um talsmenn fatlaðs fólks á Alþingi:

  • Grímur Grímsson, þingmaður Viðreisnar
  • Halla Hrund Logadóttir, þingmaður Framsóknar
  • Kolbrún Áslaugar Baldursdóttir, þingmaður Flokks fólksins
  • Ólafur Adolfsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins
  • Sigmundur Ernir Rúnarsson, þingmaður Samfylkingarinnar

Við lok fræðslunnar undirrituðu þingmennirnir skjal með eftirfarandi texta:

Sem talsmenn fatlaðs fólks heitum við því að hafa samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks að leiðarljósi í störfum okkar og gæta réttinda og hagsmuna fatlaðs fólks.  Sem talsmenn fatlaðs fólks munum við fræða samflokksfólk okkar um réttindi fatlaðs fólks.  Sem talsmenn fatlaðs fólks munum við leitast við að tryggja að fatlað fólk fái tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri við þingmenn áður en teknar eru ákvarðanir sem það varða.

Um fræðsluna í dag sáu Alma Ýr Ingólfsdóttir, formaður ÖBÍ réttindasamtaka, Sigurborg Sveinsdóttir, ritari Geðhjálpar, Fabiana Morais, talskona fatlaðs fólks hjá Landssamtökunum Þroskahjálp, og Ásta Kristín Benediktsdóttir, sérfræðingur í félags- og húsnæðismálaráðuneytinu. Góðar og líflegar umræður spunnust um réttindi fatlaðs fólks og hlutverk talsmanna.

Allir aðstandendur verkefnisins halda hér á dagatölum sem dreift verður til þingmanna þar sem merktar eru inn lykildagsetningar sem tengjast fötluðu fólki. Dagatalið tengist vitundarvakningunni „fyrir okkur öll.“Stjórnarráðið
Málefni fatlaðs fólks Alþingi

