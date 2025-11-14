Innlent

Sjö sækja um tvær lausar stöður

Árni Sæberg skrifar
Tvö embætti landsréttardómara eru laus.
Sjö sóttu um tvær lausar stöður dómara við Landsrétt. Annars vegar er um að ræða skipun í embætti dómara við Landsrétt og hins vegar er um að ræða setningu í embætti. Á listanum er að finna fimm héraðsdómara, einn lögmann og einn dósent í lögfræði.

Í tilkynningu á vef Stjórnarráðsins segir að hinn 24. október 2025 hafi dómsmálaráðuneytið auglýst í Lögbirtingablaði tvö embætti dómara við Landsrétt laus til umsóknar.

Annars vegar skipun í embætti frá 1. janúar 2026 og hins vegar setningu hið fyrsta til og með 28. febrúar 2029.

Umsóknarfrestur rann út þann 10. nóvember síðastliðinn og umsækjendur séu eftirtaldir:

  • Eiríkur Elís Þorláksson dósent,
  • Halldóra Þorsteinsdóttir héraðsdómari,
  • Hildur Briem héraðsdómari,
  • Hulda Árnadóttir héraðsdómari,
  • Ingibjörg Þorsteinsdóttir héraðsdómari og dómstjóri,
  • Ragnheiður Snorradóttir héraðsdómari,
  • Þorbjörg I. Jónsdóttir lögmaður.

Umsóknir verði afhentar dómnefnd um hæfni umsækjenda um embætti dómara til meðferðar á næstu dögum.

