Heimilislækna skortir á Heilsugæslustöðinni í Efra-Breiðholti. Yfirmaður hjá heilsugæslunni segir íbúa ekki þurfa að örvænta vegna málsins, þjónusta við íbúa verði tryggð. Málið sé hinsvegar lýsandi fyrir stöðuna á landsvísu, hún hvetur lækna til að sækja um.
Það voru íbúar í Breiðholti sem vöktu máls á stöðunni í íbúahópi á Facebook. Heilsugæslustöðin er staðsett í Hraunbergi í Fella- og Hólahverfi. Þar er þess getið að einungis væri einn læknir eftir starfandi á stöðinni og að íbúar hefðu fengið þær upplýsingar á heilsugæslustöðinni. Fimm læknar eru skráðir starfandi á stöðinni á vef heilsugæslunnar.
„Þetta er rétt, okkur vantar að styrkja mönnunina í efra Breiðholtinu, sérstaklega læknamönnun,“ segir Ragnheiður Ósk Erlendsdóttir framkvæmdastjóri hjúkrunar á Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins í samtali við Vísi. Sigríður Dóra Magnúsdóttir forstjóri var á leið í flug og átti því ekki kost á að veita viðtal vegna málsins.
„Ef einhver er þarna úti sem er að hlusta væri kærkomið að fá liðsinni. Þetta er frábær heilsugæslustöð í hverfi sem er alveg áskorun að sinna vel og við viljum sinna því vel. Það er mjög gefandi að vinna þarna og frábært starf sem þarna fer fram en við gætum vel bætt við okkur góðum lækni.“
Ragnheiður tekur fram að stöðin sé annars vel mönnuð af öðru fagfólki: Hjúkrunarfræðingum, sálfræðingum, félagsráðgjöfum og sjúkraþjálfurum. „Þetta er mjög gott fagfólk og fólk fær góða þjónustu en við erum aðeins að klastra með læknisþjónustu.“
Forsvarsmenn heilsugæslunnar hafa áður viðrað áhyggjur sínar af mönnun lækna, síðast í samtali við fréttastofu í janúar 2024. Ragnheiður segir stöðuna svipaða nú og þá.
„Vonandi fer staðan að lagast en þetta er svo sem staðan heilt yfir Heilsugæsluna á höfuðborgarsvæðinu og öllu landinu. Það er læknaskortur, því miður. Það vantar fleiri heimilislækna og þá geta komið upp svona stöður á einni og einni stöð.“
Ragnheiður segir að það sé hinsvegar ýmislegt til ráða til að tryggja Breiðhyltingum þjónustu. „Við höfum fengið lánaða lækna frá öðrum stöðvum til að hjálpa. Svo ef það næst ekki þyrftum við að fá að vísa skjólstæðingum á aðrar stöðvar. Þetta er millibilsástand.“
Dæmi eru um að ekki sé hægt að bóka tíma hjá lækni á heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Framkvæmdastjóri hjúkrunar segir skort á fagfólki hjá stofnuninni og mikið álag.
Þrátt fyrir að heilbrigðisyfirvöld stefni að því að landsmenn séu með fastan skráðan heimilislækni á það aðeins við um helming íbúa á höfuðborgarasvæðinu. Ástæðan er skortur á heimilislæknum að sögn formanns félags þeirra. Það hafi áhrif á aðgengi og gæði þjónustunnar. Heilsugæslan sé í raun verr stödd en Landspítalinn.