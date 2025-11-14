Landsréttur hefur staðfest tveggja ára fangelsisdóm yfir Ion Imanol Franco Costa, rúmlega þrítugum manni, fyrir að hafa nauðgað ungri konu um nótt eftir jólateiti á hóteli á Austurlandi um miðjan desember 2023.
Landsréttur kvað upp sinn dóm í gær og staðfesti þar dóm Héraðsdóms Austurlands frá í október á síðasta ári.
Maðurinn var sakfelldur fyrir að hafa haft við konuna önnur kynferðismök, samræði án hennar samþykkis og beitt hana ólögmætri nauðung og notfæra sér ölvunarástand hennar með því að stinga fingri í leggöng og sleikja kynfæri hennar. Í ákærunni segir að konan hafi ekki getað spornað við verknaðinum vegna ölvunar og svefndrunga. Þá hafi maðurinn haft sáðlát í rúminu þar sem konan svaf en nánar má lesa um framburð sakbornings og konunnar í frétt Vísis um dóm Héraðsdóms Austurlands.
Atvikið sem málið varðar átti sér stað í tengslum við jólateiti vinnustaðar sem fór fram á hóteli á Austurlandi. Konan sem varði fyrir brotinu var boðsgestur vinkonu sinnar sem var starfsmaður vinnustaðarins, en vinkonurnar höfðu hótelherbergi til umráða vegna teitisins.
Í dómi Landsréttar var vísað til þess að sæði mannsins hafi greinst í átta blettum í laki í rúminu þar sem konan svaf. Maðurinn sagði fyrir dómi að hann og konan hafi viðhaft kynferðislegar athafnir í herberginu þar sem hún svaf, en konan neitaði því að nokkuð kynferðislegt hefði átt sér stað milli þeirra. Dómurinn mat skýringar mannsins á því hvernig sæði hans hafi greinst í lakinu bæði ósennilegar og ótrúverðugar og var dómur héraðsdóms staðfestur.
Maðurinn var sömuleiðis dæmdur til að greiða konunni tvær milljónir króna í miskabætur, auk áfrýjunarkostnaðar.