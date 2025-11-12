Þorleifur Kamban er látinn Atli Ísleifsson skrifar 12. nóvember 2025 13:37 Þorleifur Kamban lést í Kaupmannahöfn fyrsta dag nóvembermánaðar. Þorleifur Kamban Þrastarson, hönnuður og listamaður, er látinn, 43 ára að aldri. Þetta kemur fram í tilkynningu frá aðstandendum. Þorleifur fæddist í Reykjavík 28. nóvember 1981 og lést í Kaupmannahöfn 1. nóvember síðastliðinn. „Foreldrar Þorleifs eru Gerður Sjöfn Ólafsdóttir táknmálstúlkur og Þröstur Kamban Sveinbjörnsson vélstjóri. Bræður hans eru Sindri Rafn og Eyþór Kamban. Eftirlifandi unnusta Þorleifs er Andrea Eyland. Börn Þorleifs eru Sara Kamban, Sóley, Eldey, Kári Kamban, Björgey Njála, Hrafnkell Kamban, Týr, Björgvin Ylur og Þröstur Varmi. Þorleifur ólst upp í Efra-Breiðholti, gekk í Hólabrekkuskóla og nam rafvirkjun við Fjölbrautaskólann í Breiðholti. Hann nam grafíska hönnun við Listaháskóla Íslands og útskrifaðist árið 2016. Þorleifur starfaði lengi á auglýsingastofunni Jónsson & Le‘macks. Samhliða vann hann að ótal mörgum verkefnum enda einstaklega fjölhæfur og skapandi, knúinn áfram af róttækum hugmyndum og stöðugri forvitni. Þorleifur var mikill ævintýramaður, elskaði ferðalög, veiði og var mikill náttúruunnandi. Hann var skapari af ástríðu og listsköpun hans kom fram í ótal formum svo sem myndlist, tónlist, myndbandsverkum og ljósmyndum. Allt lék í höndunum á honum og hann hannaði og smíðaði allt frá ljósum upp í níu metra hátt A-hýsi í Ölfusi. Hann hlaut tvenn FÍT verðlaun: fyrir hönnun á safnplötu hljómsveitarinnar Grafík árið 2012; og fyrir veggspjald ársins 2015 fyrir sýninguna Bláskjár. Hann fékk viðurkenningu FÍT árið 2017 fyrir hönnun bókarinnar Kviknar. Þorleifur og Andrea unnu saman að því síðustu árin að skapa fræðslu í ýmsum myndum og miðlum fyrir foreldra. Þorleifur hannaði og skapaði útlit heimildarþáttaraðanna Líf kviknar frá 2018 og Líf dafnar frá 2021. Líf kviknar var valinn mannlífþáttur ársins á Edduverðlaununum 2019 og tilnefndur sem sjónvarpsefni ársins,“ segir í tilkynningunni frá aðstandendum. Andlát Tengdar fréttir „Það er smá búið að ljúga að okkur sem er reyndar ekki í fyrsta skipti“ Andrea Eyland og Þorleifur Kamban hafa átt þann draum í mörg ár að byggja sér hús í sveit og nú með því að kaupa lóð í Ölfusi rétt hjá Hveragerði ætla þau að láta drauminn rætast. 26. september 2022 10:31 Mest lesið Efnaðir Ítalir sagðir hafa myrt fólk í Sarajevo sér til ánægju Erlent Áralangur misskilningur um losunarmarkmið Íslands Innlent Á leið í frí en hvergi nærri hættur Innlent Borgin hafi gert úrbætur en sólin sé aðalvandamálið Innlent Framsókn vill endurskoða tilmæli borgarinnar um barnaafmæli Innlent Þorleifur Kamban er látinn Innlent Svaf værum blundi í hengirúmi á safni í miðborginni Innlent Óskar eftir fundi með Apple Innlent Dóra Björt hætt við formannsframboðið Innlent Tilfærslan feli í sér ábyrgðaryfirlýsingu Innlent Fleiri fréttir Drífa Kristín skipuð skrifstofustjóri á skrifstofu löggæslumála Krefjast þess að stjórnvöld slíti samstarfi við Anthropic Borgin hafi gert úrbætur en sólin sé aðalvandamálið Ofbeldi gegn öldruðum færist í aukana og réttindi fatlaðra loks lögfest Óskar eftir fundi með Apple Ekkert vesen á hrjótandi gesti í Sjóminjasafninu Dóra Björt hætt við formannsframboðið Á leið í frí en hvergi nærri hættur Fundur fólksins veglegur í ár Framsókn vill endurskoða tilmæli borgarinnar um barnaafmæli Áralangur misskilningur um losunarmarkmið Íslands Svaf værum blundi í hengirúmi á safni í miðborginni Símar í grunnskólum og brottfararstöðvar á herðum nefnda Tilfærslan feli í sér ábyrgðaryfirlýsingu Hægt verði að aka yfir brúna næsta sumar „Kostnaður við íþróttaiðkun barna er orðinn gríðarlegur“ Mögulega ellefu milljarðar í boði en áhugi ráðherra furðulega lítill Nýtt fyrirtæki í Grindavík með 24 starfsmenn Ofbeldi sem söluvara undirstriki mikilvægi samstarfs þvert á landamæri Willum íhugar formannsframboð Flokkur Ingu tapaði fjörutíu milljónum „Þessi mál hafa verið ólestri í alltof, alltof langan tíma“ Óttast hvað þurfi að gerast til að gangbrautin verði löguð Glæpahópar horfa til íslenskra barna og ofbeldisverk til sölu Fresta skurðaðgerðum vegna inflúensufaraldurs Íslensk stjórnvöld viðurkenndu brot „Jafnvel Kringvarpið í Færeyjum flytur fréttir á ensku“ Ekið á börn í annað sinn á sama tíma og sama stað Skjálftum fækkar og kvikan hægir á sér Foreldrar í Garðabæ hvumsa yfir æfingagjöldum Sjá meira