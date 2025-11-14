Breska ríkisútvarpið hefur nú beðið Donald Trump Bandaríkjaforseta formlega afsökunar á því að hafa skeytt saman tveimur ræðubútum úr ræðu hans þann 6. janúar 2021 í fréttaskýringaþættinum Panorama með þeim afleiðingum að á forsetanum mátti skilja að hann væri að hvetja til árása á þinghús Bandaríkjanna með beinum hætti.
BBC hefur nú beðist afsökunar á þeim óvönduðu vinnubrögðum sem voru viðhöfð við klippingu á þættinum og þá er tekið fram að hann verði ekki sýndur aftur. Stofnunin hafnar hinsvegar þeirri kröfu Trumps að honum verði greiddar bætur vegna málsins.
Forsetinn hefur farið fram á afsökunarbeiðni og að þátturinn verði dreginn til baka en að auki vill hann bætur vegna skaðans sem hann hafi orðið fyrir. Ef ekki verði orðið við þessum kröfum, segir lögmaður forsetans, ætlar hann í mál þar sem hann mun krefjast eins milljarðs Bandaríkjadala í bætur, eða um 127 milljarða íslenskra króna. Í viðtali við Fox fréttastöðina á dögunum sagði hann það beinlínis skyldu sína að höfða mál, BBC mætti ekki komast upp með að dreifa slíkum lygaáróðri.
Málið hefur nú þegar leitt til þess að útvarpsstjóri BBC og fréttastjórinn hafa sagt af sér.
Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, segist hafa skyldu til að höfða mál gegn BBC vegna þess hvernig ræða hans 6. janúar 2021 var klippt í þætti ríkisútvarpsins. Hótunin um lögsókn þykir til marks um að herferð forsetans gegn fjölmiðlum og fyrirtækjum sem þóknast honum ekki sé nú komin út fyrir landsteinana. Þó nokkrir fjölmiðlar og fyrirtæki vestanhafs hafa lúffað fyrir honum og jafnvel greitt fúlgur fjár í sjóði sem tengjast honum.
Nicola Sturgeon, fyrrverandi fyrsti ráðherra Skotlands, segir blikur á lofti í breskum stjórnmálum. Sótt sé að stofnunum sem gegni lykilhlutverki í lýðræðissamfélagi, þar á meðal fjölmiðlum á borð við BBC. Þótt fjölmiðillinn hafi gert mistök og sé ekki hafin yfir gagnrýni, sé markvisst reynt að grafa undan stofnuninni. Þá óttast Sturgeon mögulegt bakslag í kvennréttindabaráttunni en hún segir konur í leiðtogastöðum verða fyrir auknu aðkasti frá því sem var þegar hún var að hefja sinn leiðtogaferil í stjórnmálum.
